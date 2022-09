Università Parthenope, parte il nuovo anno: borse di studio, corsi e partnership con il Mit

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I suoi cento e più anni di storia se li porta benissimo. L'Università di Napoli Parthenope si presenta ai nastri di partenza del nuovo anno accademico con importanti novità e piacevoli conferme. Quasi 700 borse di studio, il potenziamento del polo di Nola, la messa a regime del doppio titolo con il Mit, l'Università più prestigiosa del Pianeta.

Il polo di Nola

Come spiega il rettore uscente dell'ateneo, Alberto Carotenuto, incrementare l'offerta nell'Agro nolano "...è stata una scelta ponderata e voluta. Il nostro scopo è quello di rivolgerci a una platea più ampia possibile. Al corso di Economia e management si sono aggiunti quelli di Giurisprudenza, Scienze motorie, Ingegneria e Scienze informatiche per la cyber security".

Doppio titolo con il Mit

Il 2022/23 sarà anche il secondo anno di partership con il Mit, una delle università più prestigiose del Mondo: "Il doppio titolo con il Mit entrerà a regime. E' per noi un fiore all'occhiello, un titolo unico in Europa. Parte delle lezioni si terranno a Cambridge e parte di quelle in Italia saranno tenute da docenti statunitensi".

Borse di studio

La Parthenope ha lavorato per incrementare le borse di studio a disposizione degli studenti: 200 andranno al programma Erasmus plus e si aggiungeranno a quelle erogate dal Ministero; 250 saranno destinate agli studenti meritevoli; 130 borse per gli studenti part-time; 45 per gli studenti diversamente abili; infine, 10 borse saranno destinate agli studenti ucraini.

I risultati

Il rettore Carotenuto è orgoglioso delle statistiche dell'Università: "Il 55 per cento degli studenti riesce a conseguire i 40 cfu nel passaggio tra il primo e il secondo anno. Il 56 per cento si laurea nei tempi prestabiliti. Se a questo aggiungiamo che circa l'80 per cento dei laureati trova lavoro entro tre anni, possiamo dire che i nostri dati sono sopra la media nazionale, un'eccellenza per il Sud e paragonabili a quelli degli atenei del Centro-Nord".

