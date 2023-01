La spesa semplice e di qualità a due passi da casa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fare la spesa in modo semplice e, soprattutto, sapendo di poter scegliere tra i prodotti migliori sia in termini di qualità sia in termini di prezzo non è sempre una realtà.

Spesso, infatti, ci si rende conto di aver speso tanto portando a casa prodotti di bassa qualità e, soprattutto, non freschi.

In questo modo, fare la spesa non è più rilassante ma diventa fonte di stress e ulteriore stanchezza dopo la giornata di lavoro.

L’ideale sarebbe avere un supermercato affidabile e in grado di garantire risparmio, qualità e sicurezza a tutti i clienti.

Supermercati Sole365: la nuova apertura

Sole365 non è soltanto un brand, ma un vero e proprio progetto commerciale nato da un’azienda di famiglia, l’AP Commerciale s.r.l., che nel corso degli anni è divenuta un punto di riferimento nel panorama della grande distribuzione campana.

Dopo le aperture di nuovi punti vendita che hanno caratterizzato tutto il 2022, Sole365 fa un ulteriore step in avanti con l’inaugurazione di un nuovissimo supermercato a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli.

Il nuovo store vi aspetta mercoledì 11 gennaio 2023, alle ore 9:00, presso via Palmentola angolo Via Pomigliano a Sant’Anastasia, nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, per celebrare insieme a voi questa nuova avventura.

Lo spazio dedicato al nuovo punto vendita è curato e pensato in ogni minimo dettaglio, perché l’obiettivo di Sole365 è quello di garantire un’esperienza di spesa facile, tranquilla, comoda e, soprattutto, di qualità.

Presso il nuovo supermercato potrai trovare organizzazione, sicurezza e risparmio, senza dimenticare cortesia, gentilezza e disponibilità del personale sempre pronto a rispondere a ogni richiesta dei clienti.

Per i prodotti vi saranno più di 2000 selezioni a marchio Selex, pensati per la spesa quotidiana e in un’ottica di risparmio e qualità.

Infatti, il brand Sole365 abbraccia la filosofia dell’Every Day Low Price perché non prevede offerte temporanee oppure promozioni a scadenza, bensì prezzi sempre bassi per 365 giorni l’anno. Sì, perché al centro dei supermercati Sole365 vi sono le persone, e l’obiettivo del brand è quello di essere garanzia di sicurezza, qualità e risparmio sempre.

Non è tutto, perché Sole365 pensa anche all’ambiente salvando ogni anno oltre 3000 alberi. Come? Evitando di stampare volantini.

In questo modo, infatti, arriva a risparmiare più di 100 milioni di litri di acqua e, soprattutto, limitare enormemente le emissioni nocive per l’uomo e la natura che ci circonda.

Per celebrare insieme la nuova apertura a Sant’Anastasia, saranno distribuiti buoni sconto del valore di 5 euro per tutti i clienti, utilizzabili al raggiungimento di 30 euro di spesa; mentre con una spesa minima di 10 euro sarà distribuito in omaggio il libro della collana “Letture al Sole”, e 3000 shopping bag per i primi 3000 clienti sempre con spesa minima di 10 euro.

Queste le parole di Michele Apuzzo, Amministratore delegato di AP Commerciale:

“Una nuova apertura a inizio anno è un meraviglioso augurio per questo 2023. Non solo per la nostra Azienda che continua a crescere, ma per tutto il territorio e l’indotto che ruota attorno a ogni nuovo punto vendita che a ogni apertura rafforza il proprio legame con noi e la fiducia in un futuro ricco di sinergie. Per questo siamo felici di essere arrivati a Sant’Anastasia, contribuendo alla creazione di nuove opportunità di lavoro per oltre 100 persone. Con il nostro modello ci impegniamo a racchiudere in un unico luogo risparmio, assortimento, accoglienza e attenzione ai bisogni della comunità, proponendo i migliori prodotti a prezzi che siano sempre accessibili per tutti i nostri clienti e garantiscano loro la certezza di una spesa a misura di famiglia.”