“La Dimora delle Tenebre” è il primo esempio di MetaBook in letteratura

L'autore è Luca Limatola di Frattamaggiore. Laureato in Matematica, lavora come Tecnologo all'Istituto Nazionale di Astrofisica presso l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e nella sua giovane carriera lavorativa ha già avuto modo di partecipare a due eventi astronomici di grande rilevanza scientifica: la “Prima Luce” del telescopio partenopeo VST, nato dal genio e dalla tenacia del Prof. Massimo Capaccioli, e la prima rivelazione diretta delle onde gravitazionali, a cui è stato assegnato il Nobel per la Fisica nel 2017, che ha aperto la nuova era dello studio dell’Universo, quella dell’astronomia multimessaggera. La Dimora delle Tenebre costituisce la prima opera nel suo genere ad essere corredata di svariati contenuti digitali fruibili tramite una APP, sviluppata dall’autore, la quale costituisce la porta di accesso al MetaBook collegato al volume cartaceo, prossimamente edito dalla PAV Edizioni, e risulta essere in ambito letterario il primo romanzo ad aver introdotto una collezione di NFT (Non-Fungible Token), annunciata il 1° gennaio 2022, coniati con citazioni estratte dallo stesso ed arricchita di token unici speciali realizzati con la collaborazione dei seguenti artisti: Arcangela Laddaga in arte Arcy, giovane ma già affermata e apprezzata talentuosa pittrice pugliese, concept artist degli artworks basati sul romanzo. Antonella Eye Porcelluzzi, poetessa di Marsiglia, che ha prestato la sua voce per un’interpretazione magistrale del poema epico sumero "La discesa di Ishtar agli Inferi". The Crimson Factory nella persona di Paolo Brunetti, ex componente degli EndOfGracE, il quale ha composto, arrangiato ed eseguito il tema musicale de La Dimora delle Tenebre.