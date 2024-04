Via San Pasquale, 1 · Chiaia

Ecco come procedono i lavori di riqualificazione stradale "tanto attesi". 16.04.2024 - Via San Pasquale a Chiaia angolo con Via Santa Teresa lavori stradali ultimati ecco il risultato .... hanno saltato un tratto stradale (che poi era anche quello più ammalorato) !!! Senza parole