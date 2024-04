LUCIA ARFÈ: LUNEDÌ LA FIACCOLATA PER NON DIMENTICARE LA SUA SCOMPARSA

Lunedì 15 aprile 2024, alle ore 18.30 presso la chiesa “Santa Maria del Carmine alla Concordia”, in Piazzetta Concordia di Napoli, si svolgerà la santa messa per ricordare Lucia Arfè, scomparsa dai Quartieri Spagnoli di Napoli il 15 aprile 2023. A seguire si terrà una fiaccolata tra i Quartieri Spagnoli per mantenere alta l’attenzione sulla scomparsa avvenuta un anno fa, intorno alle ore 17, dopo essere uscita per alcune commissioni e non aver fatto ritorno a casa. In un primo momento alcune segnalazioni avevano fatto ben sperare, ma poi il silenzio. Lucia non ha con sé il cellulare e deve seguire una terapia quotidiana di farmaci. La famiglia, sostenuta dall’Ass. Penelope Campania ODV, invita tutti a partecipare. Lucia Arfè Sesso: F Età: 64 (al momento della scomparsa) Statura:167 Occhi: azzurri Capelli: castani Abbigliamento: cappotto grigio scuro, ciabatte chiuse di colore blu, collana con targhetta incisa con il proprio nome, cognome e numero di telefono. Scomparsa da: Napoli Data della scomparsa: 15/04/2023 Per info, PRONTO PENELOPE: +39 339 65 14 799 (anche whatsapp).