Un autunno ricco di eventi e proposte per il Teatro Serra

Autunno ricco di eventi e proposte per il Teatro Serra di Napoli – a Fuorigrotta in Via Diocleziano n. 316 – che lunedì 4 settembre riprenderà i laboratori di formazione per adulti e ragazzi rivolti a professionisti e semplici appassionati. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì con proposte per over 35 (lunedì ore 18:45-20:45), ragazzi dai 18 ai 20 anni e under 35, (rispettivamente il martedì e il mercoledì ore 18:00-20:00) e ragazzi tra i 10 e i 15 anni (il venerdì ore 16:30-18:30). Il lavoro prevede attività di formazione fino a dicembre e lavoro su un saggio finale, lavorando su testi classici e contemporanei sperimentando tutti i principali metodi di recitazione. «Abbiamo proposte sia per chi vuole fare l’attore e provare l’ammissione alle principali Scuole e Accademie del Paese sia per chi vuole arricchire la propria formazione o superare paure e timidezze, affiancando ai percorsi di crescita attoriale anche uno di crescita personale – dicono i fondatori dello spazio flegreo l’attore, formatore e acting coach Pietro Tammaro e il regista e drammaturgo Mauro Palumbo.



Open Day per i nuovi iscritti martedì 12 settembre alle 17:00 – con la possibilità di prenotare una lezione gratuita – mentre durante l’ultima settimana di settembre si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della stagione “Caldera Teatrale” 2023/24 durante la quale verrà presentata la terza edizione del Premio Nazionale “Serra-Campi Flegrei” alla vocazione teatrale nella disciplina del monologo in programma lunedì 2 ottobre. Otto i finalisti per le tre sezioni a concorso attrici/attori, autrici/autori e registe/registi. Gli artisti ammessi verranno valutati da una Giuria Onoraria composta da autorevoli esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’informazione. Per info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793