Mercatini di Pasqua al centro storico: festa di colori e sapori fino al 6 maggio

"Pasqua è arrivata e le piazze della II Municipalità di Napoli si riempono di gioia con i Mercatini!" annuncia sui canali social ufficiali l'Assessorato alle Attività Produttive, Turismo, Legalità della II Municipalità.

Tra stand e bancarelle, i visitatori potranno immergersi in un'atmosfera magica tra artigianato locale e prodotti tipici.

"Che siate appassionati di shopping o semplicemente in cerca di un po' di divertimento, i Mercatini di Pasqua sono l'occasione perfetta per vivere la festa in famiglia" spiega ancora l'Assessore municipale alle Attività Produttive.

I mercatini resteranno aperti fino al 6 maggio, compresi i ponti del 25 aprile e del primo maggio.

Le strade e le piazze interessate sono Piazza Dante, Via Diaz / Largo Berlinguer, Piazza Salvo D'Acquisto (lato Monumento e lato Pignasecca) e Via Cervantes.