All'Orto Botanico torna la Mostra Florovivaistica "Planta, il giardino e non solo"

Si avvicina l'atteso appuntamento con la X edizione della Mostra Florovivaistica Planta, il giardino e non solo, che si terrà presso l'Orto Botanico di Napoli.

L'evento, in programma dal 3 al 5 maggio 2024, rappresenta un atteso appuntamento per gli amanti del verde, promuovendo la diffusione della cultura naturalistica. Organizzata in collaborazione con prestigiose aziende vivaistiche specializzate, la mostra si propone di offrire al pubblico un'ampia panoramica sulle ultime tendenze nel mondo del florovivaismo, presentando una vasta gamma di piante e accessori per il giardino. Tra le principali caratteristiche di questa edizione spicca l'impegno delle aziende partecipanti nel promuovere la sostenibilità ambientale e il rispetto per l’ambiente. Attraverso iniziative specifiche e progetti green, Planta mira a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di preservare e valorizzare il patrimonio naturale.

L'Orto Botanico di Napoli, che organizza l'evento, offre uno scenario suggestivo per esplorare le meraviglie della flora, offrendo al pubblico la possibilità di connettersi con la natura in un contesto didattico e ricreativo. Tra gli appuntamenti della mostra, vi saranno workshop, conferenze e dimostrazioni pratiche tenute da esperti del settore, che daranno ai visitatori l'opportunità di acquisire conoscenze per la gestione e la manutenzione del Verde. In collaborazione con AIAPP, un concorso rivolto a giovani progettisti dal titolo “Riflessi d’autunno”. Nel cortile del Castello, un ricco programma musicale allieterà i tre giorni dell’evento. Con la X edizione della Mostra Florovivaistica Planta, si consolida il ruolo dell’evento quale punto di riferimento nel panorama florovivaistico regionale. Vi aspettiamo numerosi per condividere questa straordinaria esperienza dedicata al verde e alla cultura botanica che in quest’edizione celebra gli 800 anni di fondazione dell’Ateneo Federiciano.

Ingresso gratuito

Info: 081 - 2533927 / 2533922 / 2537548; plantaobn@unina.it - https://www.ortobotaniconapoli.com/planta2024/default.html

PROGRAMMA

Venerdì 3 Maggio

ore 11.00. Inaugurazione della Mostra Mercato. A cura delle Autorità.

A seguire presentazione dei concorsi “Balcone Fiorito” e “Riflessi in autunno” call to action per idea di giardino (con)temporaneo.

Il concorso “Balcone fiorito” è riservato agli abitanti di via Foria che vogliano decorare il proprio balcone o il proprio davanzale con composizioni di fiori e piante.

Il concorso “Riflessi in autunno” è rivolto a giovani under 35 (studenti, architetti paesaggisti, agronomi, designer, artisti e creativi di qualsiasi nazionalità) in concerto con AIAPP per l’ideazione, la progettazione e la successiva realizzazione, all’interno dell’Orto Botanico di Napoli, di un piccolo giardino (con)temporaneo in occasione della Giornata Internazionale dell’Albero.

ore 11.30. Tavola Rotonda: Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2024 (c/o Aula Magna).

ore 11.00 - 14.00. Laboratorio di Botanica. A cura dell’ISIS Elena di Savoia – DIAZ. Tali attività, svolte con il supporto degli alunni, saranno rivolte a tutti i visitatori (durata 20-30 minuti, da ripetere anche ciclicamente) (c/o Stand):

La Biochimica delle piante

Una macedonia di DNA - Estrazione del DNA dalle piante (kiwi, fragole, banane). Non solo verde - Cromatografia su carta delle foglie. Estrazione dei pigmenti vegetali. Esperimenti dimostrativi

Ma che “cavolo” di pH hai?- Il cavolo rosso.

Alla scoperta della CO2 - Il ruolo delle piante nell’assorbimento della CO2.

Una pila Tutti-Frutti – La corrente elettrica dalle piante

Il BAR della chimica – Reazioni colorate….

Non buttare… RIUSA!

ore 14.30. Apertura mostra delle orchidee tropicali. A cura dell’Associazione Meridionale Amatori Orchidee APS (AMAO) (c/o Serra Monumentale).

ore 15.00. L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde, a cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 15.00. Workshop “Le specie esotiche e invasive in Campania”. Regione Campania - Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II (c/o Aula Magna).

ore 16.00 - 18.00. La natura a portata di Pet. Consigli per migliorare la relazione con il tuo cane. A cura dell’addestratore cinofilo ENCI Dott.ssa R. Vallariello (c/o Arboreto). Info e prenotazioni, solo whatsapp 3336528502.

ore 16.30 - 19.30. “Hortus musicus: i concerti nel cortile del Castello”. (programma dettagliato all’infopoint).

ore 20.30. Chiusura della Mostra Mercato.

Sabato 4 Maggio

ore 9.00. Apertura della Mostra Mercato.

ore 9.30. Calligrafia inaugurale. Performance del Maestro di Shod? Francesco ‘Yoshiyuki’ Morra che per l’occasione realizzerà un kanji di buon auspicio per tutte le attività di Planta (c/o Stand).

ore 9.00 - 12.00. La natura a portata di Pet. Consigli per migliorare la relazione con il tuo cane. A cura dell’addestratore cinofilo ENCI Dott.ssa R. Vallariello (c/o Arboreto). Info e prenotazioni, solo whatsapp 3336528502.

ore 10.00. Conferenza “Un viaggio nel mondo giapponese delle erbe da compagnia”. A cura di Antonio Acampora, Presidente Onorario NBC (c/o Aula Magna).

ore 10.00 - 13.00. Laboratorio di Botanica. A cura dell’ISIS Elena di Savoia – DIAZ. Tali attività, svolte con il supporto degli alunni, saranno rivolte a tutti i visitatori (durata 20-30 minuti, da ripetere anche ciclicamente) (c/o Stand):

La Biochimica delle piante

Una macedonia di DNA - Estrazione del DNA dalle piante (kiwi, fragole, banane). Non solo verde - Cromatografia su carta delle foglie. Estrazione dei pigmenti vegetali. Esperimenti dimostrativi

Ma che “cavolo” di pH hai?- Il cavolo rosso.

Alla scoperta della CO2 - Il ruolo delle piante nell’assorbimento della CO2.

Una pila Tutti-Frutti – La corrente elettrica dalle piante

Il BAR della chimica – Reazioni colorate….

Non buttare… RIUSA!

ore 11.00. Kalenda Maia - La Festa di Primavera! Sfilata di Musiche e Danze antiche a cura di Musica Reservata – Breve viaggio musicale al tempo di Federico II.

ore 11.00 - 13.15. “Hortus musicus: i concerti nel cortile del Castello”. (programma dettagliato all’infopoint).

ore 11.30. Laboratorio “L’angolo delle orchidee: coltivazione e curiosità”. A cura dei soci dell’Associazione Meridionale Amatori Orchidee APS (AMAO) (c/o Serra Monumentale).

ore 12.00. “Bonsai therapy. Quando la ricerca del benessere passa attraverso il bonsai”. A cura di Carlo Scafuri, Presidente NBC (c/o Aula Magna).

ore 15.00 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde, a cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 15.00 - 17.00. La natura a portata di Pet. Consigli per migliorare la relazione con il tuo cane. A cura dell’addestratore cinofilo ENCI Dott.ssa R. Vallariello (c/o Arboreto). Info e prenotazioni, solo whatsapp 3336528502.

ore 16.15 - 20.00. “Hortus musicus: i concerti nel cortile del Castello”. (programma dettagliato all’Infopoint).

ore 20.30. Chiusura della Mostra Mercato.

Domenica 5 Maggio

ore 9.00 Apertura della Mostra Mercato.

ore 9.00 - 12.00. La natura a portata di Pet. Consigli per migliorare la relazione con il tuo cane. A cura dell’addestratore cinofilo ENCI Dott.ssa R. Vallariello (c/o Arboreto). Info e prenotazioni, solo whatsapp 3336528502.

ore 10.00. Presentazione dei premi e consegna delle medaglie da parte del dott. Alejandro Capriles, coordinatore del Sistema di giudizio della Società Felsinea di Orchidofilia APS, e dei giudici della SFO. L’evento costituisce l’occasione per illustrare al pubblico le orchidee esposte, con l’obiettivo di esaltare la bellezza, diffondere la conoscenza e sostenere la conservazione di queste straordinarie piante (c/o Serra Monumentale).

ore 10.00 - 13.00. Laboratorio di Botanica. A cura dell’ISIS Elena di Savoia – DIAZ. Tali attività, svolte con il supporto degli alunni, saranno rivolte a tutti i visitatori (durata 20-30 minuti, da ripetere anche ciclicamente) (c/o Stand):

La Biochimica delle piante

Una macedonia di DNA - Estrazione del DNA dalle piante (kiwi, fragole, banane). Non solo verde - Cromatografia su carta delle foglie. Estrazione dei pigmenti vegetali. Esperimenti dimostrativi

Ma che “cavolo” di pH hai?- Il cavolo rosso.

Alla scoperta della CO2 - Il ruolo delle piante nell’assorbimento della CO2.

Una pila Tutti-Frutti – La corrente elettrica dalle piante

Il BAR della chimica – Reazioni colorate….

Non buttare… RIUSA!

ore 11:00. Conferenza “Figlie della roccia: le Cattleya rupicole”. Relatore dott. Stefano Bioni, giudice accreditato della Società Felsinea di Orchidofilia APS (c/o Aula Magna).

ore 11.00. Kalenda Maia - La Festa di Primavera! Sfilata di Musiche e Danze antiche a cura di Musica Reservata – Breve viaggio musicale al tempo di Federico II.

ore 11.00 - 12.15. “Hortus musicus: i concerti nel cortile del Castello”. (programma dettagliato all’infopoint).

ore 15.00. L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde, a cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 12.30. Conferenza-dimostrazione “Kad?, la Via dei fiori”. A cura di Lucio Farinelli e Luca Ramacciotti, Maestri del Concentus Study Group - Ikebana Sogetsu Italia (c/o Aula Magna).

ore 15:00. “L’angolo delle orchidee: coltivazione e curiosità”. A cura dei soci dell’Associazione Meridionale Amatori Orchidee APS (AMAO) (c/o Serra Monumentale).

ore 15.00 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde, a cura dei tecnici specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 15.00 - 17.00. La natura a portata di Pet. Consigli per migliorare la relazione con il tuo cane. A cura dell’addestratore cinofilo ENCI Dott.ssa R. Vallariello (c/o Arboreto). Info e prenotazioni, solo whatsapp 3336528502.

ore 16.00 - 20.30. “Hortus musicus: i concerti nel cortile del Castello”. (programma dettagliato all’Infopoint).

ore 18.00. “Saluti in Musica”. Fanfara del X Reggimento dell’Arma dei Carabinieri di Napoli.

ore 20.30. Chiusura della Mostra Mercato.

ALTRI APPUNTAMENTI

Venerdì 3 / Sabato 4 / Domenica 5 Maggio

“Verde e dintorni” “Star bene a Planta” “Bimbi in Planta”

Workshop tematici (c/o Stand espositori)