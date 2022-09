Inaugura un nuovo Pet store Arcaplanet a Torre Annunziata il 9 e 10 settembre

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Una bella notizia per tutti i Pet parent di Torre Annunziata! Arcaplanet cresce in Campania e inaugura un nuovo punto vendita in Traversa Andolfi 45.

Il nuovo negozio, all’interno dell’Parco Commerciale Maximall Oplonti, verrà inaugurato il 09 e il 10 settembre: sarà un evento imperdibile a cui potranno partecipare tutti i clienti con i loro animali domestici.

All’interno dello store, invece, il team di Pet specialist Arcaplanet sarà a disposizione per assistere tutti i Pet parent e offrire loro i migliori prodotti e consigli per il benessere e la cura degli animali domestici.

Le sorprese non finiscono qui: nelle due giornate di inaugurazione, tutti i partecipanti all’evento potranno ricevere un carnet di 6 buoni sconto e, con una spesa minima di 30€, un gadget a scelta tra un morbido cuscino Soft Bed e un esclusivo tiragraffi Lovedì.

Il Pet Store Arcaplanet di Torre Annunziata

Il Pet store di Torre Annunziata offre un ricco assortimento e un’accurata selezione di prodotti di qualità per rispondere a ogni esigenza degli animali domestici.

Il negozio, inoltre, sarà aperto tutti i giorni, con orario continuato, dalle 09.30 alle 21.00.

Promozioni da Arcaplanet: scopri il servizio Click & Collect

Il Pet store offre un ampio e comodo parcheggio, oltre alla possibilità di acquistare con Ordina e Ritira, il nuovo servizio Click & Collect di Arcaplanet con cui è possibile ordinare comodamente online sul sito arcaplanet.it e ritirare la spesa direttamente in negozio: se vuoi saperne di più, visita la pagina dedicata al Click & Collect.