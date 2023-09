Sansevero Tour: visita esoterica al Museo Cappella Sansevero

L'associazione De Rebus Neapolis propone la visita guidata al Museo Cappella Sansevero con l’esperta di esoterismo e alchimia, Marianna Gagliardi, che svelerà il segreto che cela il “Cristo Velato” e gli oscuri misteri del Principe Nero, legati agli “Arcana Arcanorum” raccontandovi le origini della chiesa di Santa Maria della Pietatella, oggi “Cappella Sansevero”.

Vedremo cose straordinarie, comunque le si voglia considerare. Circondati dalle meravigliose Virtù, esempi massimi dell'arte scultoria, conosceremo il simbolismo massonico nascosto dietro ogni singola opera, scopriremo il mistero che avvolge il sepolcro del Principe ed i suoi messaggi occulti. Andremo ancora a visitare le macchine anatomiche e ne conosceremo i segreti a tutt'oggi oggetto di studio per la comunità scientifica.

Al termine della nostra visita avremo nuovi occhi ed esattamente secondo il motto del Principe Raimondo: "Qui non vident, videant" ( Coloro che non vedono, vedranno).



• COSTO VISITA GUIDATA:

Il contributo sottoindicato si intende per il solo servizio guida con supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso. Tale contributo non comprende il costo del biglietto di ingresso del Museo Cappella Sansevero. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o direttamente sul posto all'inizio della visita guidata. Al ricevimento del pagamento verrà rilasciata regolare fattura o ricevuta.



Contributo Individuale / Piccoli gruppi:

Da 1 a 5 persone €60 (unica quota)

Da 6 a 9 persone €100 (unica quota)



Contributo Gruppi:

Da 10 a 15 persone €160 (unica quota)

Da 16 a 21 persone €220 (unica quota)

Da 22 a 30 persone €300 (unica quota)



• PRENOTAZIONE:

La prenotazione mette a disposizione del gruppo o di singoli una guida esperta nei giorni (ESCLUSO FESTIVITÀ E PREFESTIVITÀ) che vanno dal Mercoledì alla Domenica con scelta dell'orario per la visita:

dalle ore 10:00 alle 12:30

dalle ore 17:00 alle 18:15



Prima di procedere all'acquisto dei biglietti al Museo, è obbligatorio chiamare il nostro unico recapito telefonico per accertare la disponibilità: +39 3511258465.

Scopri di più

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/7_sansevero-tour