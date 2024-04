Spring in Castellammare: al via il Villaggio delle Eccellenze targato Coldiretti Campania

Parte “Spring in Castellammare”, l’evento targato Coldiretti Campania che per tre giorni tingerà di giallo il lungomare della cittadina stabiese.

In programma tanti eventi rivolti a tutte le fasce d’età. Divertimento assicurato con le attività dell’Agriasilo e della fattoria didattica. Sapori indimenticabili con i prodotti delle aziende del mercato di “Campagna Amica” ed ancora tanto street food per accontentare ogni palato.

Si inizia domani (giovedì 25 aprile 2024) per proseguire fino a sabato. Alle ore 13, è prevista l’inaugurazione ufficiale alla presenza dei membri della commissione straordinaria del Comune.

Il programma prevede laboratori didattici e focus sui prodotti agroalimentari a chilometro zero pronti a catturare l’attenzione di appassionati e curiosi di tutte le età, come già è avvenuto a dicembre a Napoli in piazza Municipio. “Dopo il grande successo del Villaggio ospitato nel capoluogo partenopeo lo scorso dicembre, è arrivato il momento di portare alcune delle principali attrazioni anche in altri posti della meravigliosa provincia napoletana. Tanti prodotti arrivano proprio dall’area compresa fra Castellammare di Stabia e Sorrento, da sempre attrattori turistici sia per la bellezza dei luoghi che per la bontà delle eccellenze agroalimentari” commentano il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda e il presidente di Coldiretti Napoli Valentina Stinga.

I più piccoli saranno accolti dall’Agriasilo e dalla fattoria didattica con tanti animali. Saranno coinvolti in numerose attività per conoscere il valore della terra e della biodiversità oltre ad assaporare il miglior cibo “made in Campania”.

Un evento ideato per valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti in vetrina lungomare stabiese. L’iniziativa è promossa da Coldiretti Campania in sinergia con l’Associazione Allevatori Campania e Molise e il Comune di Castellammare di Stabia. Ruolo importante anche quello ricoperto dalla Fondazione Monti Lattari Onlus dell’avvocato Mariella Verdoliva, in prima linea quando si deve valorizzare la tutela del territorio, dell’ambiente e delle sue tipicità. Prossimo appuntamento in calendario a Sorrento nei giorni che vanno dal 3 al 5 maggio.