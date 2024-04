Studenti occupano la Federico II: "Stop ad accordi con Israele"

Un gruppo di studenti della Rete per la Palestina ha occupato il Rettorato dell'Università Federico II di Napoli. Motivo dell'azione di protesta, la presunta partecipazione dell'ateneo ad accordi accademici che coinvolgerebbero anche Israele. Accordi che riguarderebbero, secondo gli occupanti, settori a sostegno dell'industria bellica israeliana, impegnata da mesi in una violenta azione repressiva su tutto il territorio della Striscia di Gaza, in risposta all'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023.

"E' arrivato il momento di schierarsi - affermano gli studenti - O si è accanto al popolo palestinese che da decenni subisce l'aggressione di Israele, oppure si è complici di ciò che per noi è un genocidio". In particolare, il riferimento è al bando Maeci: "Si basa sulla collaborazione scientifica di specifici ambiti, come le tecnologie elettroniche e quantistiche da utilizzare sulla frontiera. Quindi, si vanno a sostenere più o meno direttamente l'economia di guerra".

Esposti due striscioni, il primo davanti all'ingresso di corso Umberto dell'Università e l'altro dalla finestra del Rettorato. Entrambi fanno riferimento al genocidio del popolo palestinese. NapoliToday ha chiesto un commento alla Federico II di quanto sta accadendo in queste ore. L'ateneo ha fatto sapere che appena possibilità sarà diramata una nota. Per ora, le attività universitarie proseguiranno senza alcun intoppo.