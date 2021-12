Casa, boom di superbonus in Campania: un miliardo di investimenti

Il superbonus 110 per cento per il restauro degli immobili sta rappresentando un ottimo volano per l'edilizia. Lo dimostrano anche i dati in Campania, forniti dal deputato 5 Stelle Salvatore Micillo: "“In Campania al 30 novembre 2021 sono 4564 i cantieri pari a 964.583.500,35 euro in investimenti. Di questi, 2.599 sono i cantieri unifamiliari, pari ad un investimento di 283.282.627,81 euro. Notevoli saranno le riduzioni sull’impatto ambientale edilizio residenziale, come confermato dalla recente ricerca dell’Ance, il Superbonus 110 per cento dimezza del 28 per cento le emissioni di gas serra rispetto agli altri bonus edilizi”.

Su proposta dei pentastellati, è stata approvata in Legge di Bilancio l'abolizione del limite Isee: "“I dati di novembre sul Superbonus 110% diffusi da Enea confermano il successo della nostra maxi agevolazione. Sono 69.390 i cantieri aperti e 13,1 miliardi le detrazioni previste a fine lavori, a cui si aggiungono le 30.000 nuove imprese nate nel settore delle costruzioni in due anni e i 132.000 posti di lavoro creati nello stesso periodo. Grazie alle modifiche effettuate potranno godere dei benefici anche i 35.542 cantieri unifamiliari e il 25% dei lavori che a novembre non erano ancora completati potranno essere fatti senza rischiare di perdere le agevolazioni.”