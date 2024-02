Tornano le blatte: parte prima la disinfestazione a Napoli. Quali sono le aree più infestate

A partire da lunedì 19 febbraio 2024 avranno inizio, gli interventi di deblattizzazione della rete fognaria comunale a cura dall’ASL Napoli 1 Centro. Gli interventi saranno effettuati - compatibilmente - tra le 23.00 e le 5.00.

Le strade interessate Municipalità per Municipalità

Municipalità 1

AREE MERCATALI

Viale Virgilio - Via Torelli - Largo Torretta - Via Imbriani – Via Galiani

AREE OSPEDALIERE E DI CURA

P.S.I. Loreto Crispi - Via M. Schipa - P.O Pausilipon - Via Posillipo, 226

AREE "FOOD AND BEVERAGE

" Piazza Municipio, via Santa Brigida e via Giuseppe Verdi;Piazza Trieste e Trento;Via Alabardieri, vico Sospiri, via Ferrigni, via Belledonne, piazza Rodinò, via Cavallerizza a Chiaia, via Bisignano, via Fiorelli, via dei Mille, via Filangieri, Via S. Caterina, via Chiaia, piazza dei Martiri, via Calabritto, via Morelli, via Riviera di Chiaia sino all’imbocco della Galleria di Piedigrotta; Area posta alle spalle dell’emiciclo di piazza del Plebiscito e compresa all’interno del perimetro individuato dalle seguenti strade: via Gennaro Serra, via Egiziaca a Pizzofalcone e via Solitaria - Via Santa Lucia - Via Chiatamone - Via Giovanni Pascoli - Borgo Del Casale - Vico Tiratoio - Vico santa Maria apparente - Via santa Teresa a chiaia - Largo Ferrandina

AREE TURISTICHE

Zona Turistica 2 - Piazza Vittoria . Riviera di Chiaia

Zona Turistica 5 - Piazza Plebiscito - Palazzo Reale

AREE ISOLE ECOLOGICHE E STOCCAGGIO RSU

Piazza Vittoria - Piazza Amedeo - Via Toledo (Metrò) - Piazza Trieste e Trento - Viale Virgilio

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE ALTA

Rampe S.Antonio a Posillipo - S.Luisa di Marillac - Discesa Coroglio - Via Privata De Martino - Via Del Parco Carelli - Monte di Dio - Vico S. Spirito di Palazzo - Via Nicotera - Via Nardones - Piazzetta Carolina - Tozzoleia Speranzella - Vico Tiratoio - Supportico d'Astuti.

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE MODERATA

Viale Privato A Chiaia - Michelangelo Da Caravaggio - Via Sermoneta - Salita Tasso Torquato - Via Tasso Torquato - Vico Dietro La Chiesa - Via Pascoli Giovanni - Piazzetta Solofrano - Via Crispi Francesco - Vicoletto Belledonne a San Pasquale

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE BASSA O INESISTENTE

Tutte le altre Strade della Zona Operativa non comprese nelle precedenti

Municipalità 2

AREE MERCATALI

Via Toti – Via Baracca - Via C. Battisti - Via Santa Candita – Via Fazzini – Via Scherillo - Via San Pietro Ad Arem - Largo E Via Pignasecca - Via Diaz - Porta Nolana – Via Pontecorvo

AREE OSPEDALIERE E DI CURA

P.O. Loreto Mare - Via A. Vespucci, 86 - P.O. SS. Annunziata/P.O. Ascalesi - Via Egiziaca A Forcella - P.O. Pellegrini - Via Porta Medina Alla Pignasecca, 41

AREE "FOOD AND BEVERAGE "

Piazza del Gesù;Piazza Carità; Piazza del Carmine;area del nucleo originario dei Quartieri compresa tra: via Toledo, vico D’Afflitto, via Speranzella, vico Conte di Mola, piazzetta Concordia, vico Concordia, via Nuova Santa Maria Ognibene, via Concezione a Montecalvario, via Toledo;area racchiusa tra c.so Umberto I, via Duomo, via Nuova Marina, via Porta di Massa, c.so Umberto I;intera area racchiusa tra i decumani e i cardini, compresa all’interno del perimetro individuato dalle seguenti strade, parimenti da sottoporre a limitazioni: Via Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Bellini, Via S. Sebastiano; Via Benedetto Croce; Piazza San Domenico Maggiore; Piazzetta Nilo, Largo Corpo di Napoli; Via San Biagio dei Librai, Via Duomo, Via Foria, Piazza Cavour; l’ambito si estende sino al c.so Umberto I e all’incrocio con via Monteoliveto e Calata Trinità Maggiore e comprende l’intero asse di via Duomo;Via Toledo intero asse da piazza Trieste e Trento sino a piazza Dante (compreso piazzetta Duca D’Aosta, piazzetta Matilde Serao, Piazza D’Acquisto);

AREE TURISTICHE

Zona Turistica 1 - Duomo - Centro Storico

Zona Turistica 3 - Piazza del Carmine - Piazza Mercato

Zona Turistica 4 - Piazza Municipio - Porto Turistico

Zona Turistica 6 - Quartieri Spagnoli

Zona Turistica 7 - Piazza Dante - Via Roma - Piazza S. D'Acquisto - Via S. Brigida - Via G. Verdi

AREE ISOLE ECOLOGICHE E STOCCAGGIO RSU

Via Ponte della Maddalena - Piazza Dante - Piazza Carità

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE ALTA

Rampe Montemiletto - Vico Montemiletto - Salita S.Antonio ai Monti - Vico 1°Monteclavario - Vico 2°Montecalvario - Vico Lungo Montecalvario - Vico Montesanto - Vico Noce - Largo Nunzio Gallo - Vico Pallonetto S.Liborio - Piazza Pignasecca - Vico Pignasecca - Via Pignasecca - Via Portamedina - Via Rosario a Portamedina - Vico Puoti Basilio - Salita S.Antonio ai Monti - Via S.Cristoforo all'Olivella - Vico S.Nicola alla Carità - Via tre re a Toledo - Piazza Leonardo - Via Tommasi Salvatore - Via S.Monica - Vico Olivella

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE MODERATA

Borghese Ippolito - Piazza Cesarea - Vico Cesarea - Vico Mastellone - Via Romaniello Vincenzo - Piazzetta Trinità Alla Cesarea - Vico Trinità Alla Cesarea - Via Latilla - Brombeis Giovanni - Vico Cimmini - Piazza Gesù E Maria - Via Mancinelli Giuseppe - Vico Mastellone - Vico Rose - Piazza Carmine - Piazza Mercato - Via Capitelli Domenico - Via Cisterna Dell'olio - Vico 3°Cisterna Dell'olio - Vico Quercia - Calata Trinità Maggiore - Via Amato Di Montecassino - Via Avellino a Tarsia - Vico Avellino a Tarsia - Via Beneventano Falcone - Via Capecelatro Francesco - Vico Cappuccinelle - Via Caracciolo Bartolomeo - Via Caracciolo Battistello - Via Di Gravina Domenico - Fondaco Perrone - Salita Pontecorvo - Vico Pontecorvo - Salita S. Antonio A Tarsia - Vico Salata All'olivella - Vico Spezzano - Largo Tarsia - Capaccio Giulio Cesare - Celano Carlo - Piazza Duca degli Abbruzzi - Padre Ludovica da Casoria - Via Padre Rocco - Via Tappia Giovanni - Piazzetta Dei Bianchi allo Spirito Santo - Concezione A Montecalvario - Vico 1° Concezione A Montecalvario - Vico 2°Concezione A Montecalvario - D'Engenio Cesare - Via Forno Vecchio - Via Girardi Francesco Via Ninni Giovanni - Piazzetta Pignatelli Fabrizio - Via Pignatelli Fabrizio - Via S. Maria Ognibene - Vico Vacche Alla Conceria

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE BASSA O INESISTENTE

Tutte le altre Strade della Zona Operativa non comprese nelle precedentiZona Operativa 2 -II Municipalità - Avvocata, Montecalvario, Pendino, Porto, San Giuseppe

Municipalità 3

AREE MERCATALI

Via Vergini - Via Mario Pagano - Viale Del Poggio - P.zza Gravina - Via e Traversa Augusto De Martino (Adiacente Rione Lieti) - Via Arena Alla Sanita – Via Arenaccia

AREE OSPEDALIERE E DI CURA

P.O. S. Giovanni Bosco - Via Briganti, 255; P.S.P. Elena D’Aosta - Via Cagnazzi, 29; Ex P.O. S. Gennaro - Via S. Gennaro dei Poveri, 25; A.O. C.T.O. - Viale Colli Aminei, 21

AREE "FOOD AND BEVERAGE " - AREE TURISTICHE - AREE ISOLE ECOLOGICHE E STOCCAGGIO RSU

Via Saverio Gatto - Via Arena alla Sanità

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE ALTA

Via Alfano Giovanni Battista - Via dei Cristallini - Vico dei Cristallini - Vico Arena della Sanità - Via Crocelle a Porta S.Gennaro - Via S. Severo A Capodimonte - Vico 1°S.Severo A Capodimonte - Cupa Pozzelle - Viale Delle Rose - Viale Degli Oleandri - Via De Martino Augusto - Via Valentino - Via Martin Luter King - Via Carlo De Marco - Via Macedonio Melloni - Via Nicolini - Vai Abate Minichini - Via Veterinaria - Via Michele Guadagno

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE MODERATA

Via Briganti Filippo Maria - Via D'ambra Domenico - Piazza Ottocalli - Via Buongiorno - Viale Colli Aminei - Via Impagliafiaschi - Via Misericordiella - Via Montesilvano - Via Bosco Di Capodimonte - Via Di Capua Leonardo - Via Genovesi Antonio - Supportico Lopez - Vicoletto Lopez - Via Marciano Gennaro - Piazza Miracoli - Vicoletto Miracoli - Viale Privato Pini - Via Pio XII - Viale Poggio Di Capodimonte - Via Prisco Cardinale - Salita S. Elia - Vico S. Maria Degli Angeli Alle Croci - Vico S. Nicola Alle Fontanelle - Via De Gasperis Annibale - Gradini Ponti Rossi - Via Ponti Rossi - Piazzetta S. Carlo All'arena - Via Cagnazzi Luca Samuele - Vico della Calce - Vico dei Cangi – Vico Cangiani A S. Maria Antesaecula - Supportico Capodimonte - Vicoletto Carafocchiole - Vico Carrette - Salita Dei Cinesi - Via De Monte Vincenzo - Vico Del Filatorio - Calata Fontanelle - Piazza Fontanelle - Via Fontanelle - Via Fuori Porta S. Gennaro - Via Irolli Vincenzo - Traversa Lammatari - Vico Lammatari - Via Materdei - Vicoletto Materdei - Vico Medici - Vico Della Neve - Via S. Agostino Degli Scalzi - Corso Amedeo di Savoia - Via Santa reresa degli Scalzi - Vico S. Felice - Penninata S. Gennaro Dei Poveri - Vico S. Maria Del Pozzo - Vico S. Maria Della Purità - Gradini S. Nicandro - Salita S. Raffaele

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE BASSA O INESISTENTE

Tutte le altre Strade della Zona Operativa non comprese nelle precedenti

Municipalità 4

AREE MERCATALI

Via Vicinale - Cupa S. Saverino - Via Santa Maria Del Pianto - Emiciclo Di Poggioreale - Via Del Riposo - Via Ferrara - S. Antonio Abate - P.zza S. Anna A Capuana - Via Stadera - Via Caramanico

AREE OSPEDALIERE E DI CURA

P.O. Incurabili - Via M. Longo, 50 - Policlinico - Via Costantinopoli, 104

AREE "FOOD AND BEVERAGE " - AREE TURISTICHE - AREE ISOLE ECOLOGICHE E STOCCAGGIO RSU - TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE ALTA

Piazzetta Dei Lepri - Vico Scassacocchi - Via Delle Zite - Via Miccoli Claudio - Via Monfalcone - Via della Mongolfiera - Piazza S. Francesco di Paola - Via del Sole - Piazza Volturno - Piazza Carlo 3 lato tra Via Don Bosco e Via Mazzocchi nelle traverse

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE MODERATA

(CDN) F/G - (CDN) Corso Malta - (CDN) Via Taddeo Da Sessa - Via Biscardi Serafino - Via Bleriot Louis - Strada Vicinale Cannola - Via De Roberto Domenico - Via Gianturco Emanuele - Corso Malta - Via Riposo - Via S. Maria Del Pianto - Via Vicinale S. Maria Del Pianto - Cupa Vicinale S. Severino - Via Comunale S. Severino - Via Anticaglia - Via Arenaccia - Traversa Cairoli Benedetto - Via Carriera Grande - Vico Lepri - Vicoletto Lepri - Vico Limoncello - Via Mazzocchi Alessio - Piazza Museo Nazionale - Via Pecchia Carlo - Gradini Pontenuovo - Salita Pontenuovo - Via Pontenuovo - Vico 1°Pontenuovo - Vico 2°Pontenuovo - Vico 3°Pontenuovo - Vico 4°Pontenuovo - Via Postica Maddalena - Via Rosaroll Cesare - Via S. Alfonso Maria De – Liguori - Via S. Maria A Cancello - Vico S. Maria A Cancello - Vicoletto S. Maria A Cancello - Vicoletto 1°S.Maria A Cancello - Vicoletto 2°S.Maria A Cancello - Vicoletto 3°S.Maria A Cancello - Piazzetta S. Maria Ad Agnone - Vicoletto S. Maria Ad Agnone - Vicoletto 1°S.Maria Ad Agnone - Vicoletto 2°S.Maria Ad Agnone - Piazza S. Maria Della Fede - Via S. Maria Della Fede - Vico S. Maria Della Fede - Via S. Sofia - Gradini Santi Apostoli - Largo Santi Apostoli - Via Santi Apostoli Campo - Via Nuova del Campo - Strada Vicinale Cannola - Strada Vicinale Cimitero IsraelitaVia De Roberto Domenico- Via Fiume - Viale Maddalena Comandante Umberto - Via Marino Di Caramanico - Via Miraglia Nicola

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE BASSA O INESISTENTE

Tutte le altre Strade della Zona Operativa non comprese nelle precedenti

Municipalità 5

AREE MERCATALI

Via Alvino - Via De Bustis - Via Annella Di Massimo – Via De Bustis – Via Kerbaker

AREE OSPEDALIERE E DI CURA

A.O. “A. Cardarelli” - Via A. Cardarelli, 9 - P.O. Santobono - Via M. Fiore, 6 A.O. Monaldi - P.le E. De Ruggiero

AREE "FOOD AND BEVERAGE "

Via Aniello Falcone, via Scarlatti, piazza Vanvitelli, piazza Fuga, via Enrico Alvino, via Merliani, via Luca Giordano, piazza degli Artisti, via Bernini, via Domenico Cimarosa da piazzetta Fuga all’incrocio con via Aniello Falcone - Via San Gennaro ad Antignano - Via Tino da Camaino - Via F. Azzi - Via Conca - Via Sergio Abate.

AREE TURISTICHE

Zona Turistica 8 - Vomero - Zona Commerciale

AREE ISOLE ECOLOGICHE E STOCCAGGIO RSU

Piazza Medaglie d'Oro - Via Onofrio Fragnito - Via Cilea - Via Luigia Sanfelice - Via Filippo Palizzi

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE ALTA

Via Bertini Pacio - Via Confalone – Via Case Puntellate - Via Belvedere - Via Fracanzano Francesco - Via Gemito Vincenzo - Discesa Cavone - Discesa Lacco - Via Vicinale Camaldolilli - Via Pigna - Via Domenico Fontana - Via Cavallino Bernardo - Vico Molo due Porte all'Arenella - Via Arenella - Via De Dominicis - Via Cattaneo - Via Giacinto Gigante - Via Carelli - Via Gino

Doria TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE MODERATA

Largo Antignano - Via Antignano - Piazza Canneto - Via Conte Della Cerra - Via G. Orsi - Conca Sebastiano - Via D'acquisto Salvo - Via De Dominicis Domenico - Via Kauffman Angelica - Via Platania Pietro - Via Ruoppolo Giambattista - Rampe Siani Giancarlo - Via Tarantino Raffaele - Via Caldieri Luigi - Via Cesi Beniamino - Via De Ciccio Mario - Via Kagoshima - Via Longo Alessandro - Via Paisiello Giovanni - Via Mario Ruta - Via Rossini Gioacchino - Via Scarlatti Alessandro - Via Abate Sergio - Via Costa Mario - Via Azzi Francesco - Via E. A. Mario - Vico Acitillo - Via Recco Giuseppe - Via Rocco Alfredo - Via Annella Di Massimo - Via De Nardis Camillo - Via Donadio Giovanni Di Mormanno - Piazzetta Durante - Via Falvo Rodolfo - Via Kerbaker Michele - Via Longo Alessandro - Via Petrella Enrico - Via S. Domenico - Via Solimena Francesco

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE BASSA O INESISTENTE

Tutte le altre Strade della Zona Operativa non comprese nelle precedenti

Municipalità 6

AREE MERCATALI

Via Parrocchia (denominata Taverna del Ferro) - Via Califano

AREE OSPEDALIERE E DI CURA

P.O. del Mare - Via Enrico Russo - P.S.I. Napoli Est Barra - Via Ciccarelli, Fondazione Evangelica Betania - Via Argine Clinica Vesuvio - Via L. Volpicella, 493

AREE "FOOD AND BEVERAGE " - AREE TURISTICHE - AREE ISOLE ECOLOGICHE E STOCCAGGIO RSU

Via Emilio Salgari - Via Mastellone

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE ALTA

Viale Decio Muro - Via Oplonti - Via Volpicella Luigi -Traversa Volpicella 465 - Via vicinale Porchiano - Via Esopo 1 - Via Napoli - Via Coppi ( altezza chiesa) - Via Andersen - Via Alfieri - Via Montale - Via Molino Fellapane - Via molino Salluzzo - Via Molino Piscopio Via Muscettola Antonio - Via Pacioli Luca - Cupa S. Pietro - 2°traversa Cupa S. Pietro - Piazza S. Giovanni Battista - Via Detta Nominale – Vico detto Emanuele – Corso Protopisani – Traverse Corso Protopisani - Via Taverna del Ferro - Via Bernardo Quaranta - Via S. Teofilo - Via Pietri Dorando - Cupa Vicinale dei Censi - Via Gabriele Cirillo - Via Argine - Via Abati Alessandro - Via Dei Papiri Ercolanesi - Larghetto Monteleone - Via Delle Brecce – Via Botteghelle - Molino Dei Cordari - Strada Comunale Delle Cavolelle - Via Granata - Via Francesco Saverio - Cupa Vicinale S.Aniello - Via Stigliola Nicola

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE MODERATA

Via Brecce A S. Erasmo - Via Cleopatra - Piazza Crocella - Via Suor Maria Della Passione - Via Vela Giambattista - Lago Di Scanno - Via Longo Bartolo - Via Panagulis Alessandro - Via Pancini Ettore - Via Rossellini Roberto - Vicoletto Municipio - Piazza Pacichelli Giovanni Battista - Traversa Aia Tonda - Via De Luca Francesco Maria - Via Imparato Ferrante - Via Nuova Delle Brecce - Vico Case Maglione - Via Consolini Adolfo - Via Comunale Maranda - Via Martiri Della Libertà Piazza Martiri Di Pietrarsa

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE BASSA O INESISTENTE

Tutte le altre Strade della Zona Operativa non comprese nelle precedenti

Municipalità 7

AREE MERCATALI

Via degli Ortolani (adiacente Parco IV Aprile) - Rione Berlingieri - Via Del Cassano - Via Monte Somma

AREE OSPEDALIERE E DI CURA - AREE "FOOD AND BEVERAGE " - AREE TURISTICHE - AREE ISOLE ECOLOGICHE E STOCCAGGIO RSU

Via Vicinale Vallone di Miano

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE ALTA

Via De Pinedo Francesco - Via Teano - Via Piemonte - Traversa Piemonte - Via Mianella - Via Miano - Trav.4°Cupa Capodichino - Cupa Della Vedova - Via Trentino - Via Sicilia - Cupa Detta S.Cesarea - Via S.Francesco D'Assisi - Via Petriccione Diego - Vico 2° Parise - Corso Mianella - Via Della Liguria - Via Emilia - Via Del Cimitero a Miano - Via Caprera - Via Calatafimi - Via Abate Giocchino

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE MODERATA

Via Comunale Acquarola - Cupa Capodichino - Traversa 1 Cupa Capodichino - Traversa 2 Cupa Capodichino - Vico 1°Chiesa - Vico 2°Chiesa - Via Epitaffio - Via Lazio - Piazza Madonna dell'arco - Via Marsala - Via Monte Bianco - Via Monte Grappa - Via Montello - Vico Pace - Via Patrone Gaetano - Vico 3°Ponte - Piazza Regina Elena - Regina Margherita - Vico Tiglio - Vico Valente Vincenzo - Via Vittorio Veneto - Via Calzolai - Via Cetrangolari Via Melangolari Via Passibole - Via Paternum - Via Rubeo - Via Calatafimi - Via Emilia - Via Marone Gherardo - Via Petriccione Diego - Via Principe Umberto - Vico Rattazzi Urbano - Piazza Regina Elena - Via Ruta Alfonso - Via Sansone Luigi Renato - Via della Vedova - Traversa Aspromonte - Via Aspromonte - Via Diacono Giovanni - Via Etna - Via Comunale Limitone di Arzano - Traversa Monte Faito - Via Monte Faito

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE BASSA O INESISTENTE

Tutte le altre Strade della Zona Operativa non comprese nelle precedentiZona Operativa 7 -VII Municipalità - Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano

Municipalità 8

AREE MERCATALI

Via Emilio Scaglione (denominato mercatino rionale Chiaiano) - Viale Della Resistenza – Via Ghisleri

AREE OSPEDALIERE E DI CURA

Policlinico - Via S. Pansini, 5 - P.O. Cotugno - Via G. Quagliariello, 54

AREE "FOOD AND BEVERAGE " - AREE TURISTICHE - AREE ISOLE ECOLOGICHE E STOCCAGGIO RSU

Via Giovanni Antonio Campano - Viale della Resistenza

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE ALTA

Via Fava Giuseppe - Via Fellini Federico - Via Germi Pietro - Via Luigi Don Guanella - Via Monte Rosa – Via Ortese Anna Maria - Via Nuova Toscanella

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE MODERATA

Via Arco Di Polvica - Via Barone - Via Chiaiano - Via Chiesa - Via Chiesa Di Polvica - Via Ciliegi - Via Cocchia Aldo - Vico Croce Via Fondina - Piazzetta Guantai A Nazareth - Via Guerra Camillo - Viale Privato Marotta - Vico Molino A Chiaiano - Via Napoli A Chiaiano - Via Nazareth - Via Raffaelli Giuseppe - Via S. Romualdo - Via Venti Settembre - Via Cilento Vincenzo - Via Coppa - Via Zuccarini Oliviero - Via Capitini Aldo - Via Cardone - Via Cervino - Via Colorni Eugenio - Via Dossetti Giuseppe - Via Ghandi - Via Gran Paradiso - Via Grassi Libero - Via Livatino Rosario - Via Maiella - Via Mazzolari Don Primo - Via Monte S. Gabriele - Via Puglisi Don Pino - Via Rossi Ernesto - Volontè Gian Maria - Via Del Borgo Alfonsiano - Via Carderito - Via Compagnone Luigi - Via Ferrovia Napoli Piedimonte D'alife - Via Vico 1° Dei Liguori - Piazza Marianella - Via Del Salvatore - Piazza Tafuri Giovanni Bernardino - Via Bacone Francesco - Via Bakù - Via Cartesio - Via Ciccotti Ettore - Via Copernico Niccolò - Via De Spinoza Baruch - Via Diana Don Giuseppe - Via Fratelli Cervi - - Via Fratelli Maggio - Via Galimberti Tancredi - Via Gobetti Piero - Via Magnani Anna - Via Marrazzo Giuseppe - Via Mastroianni Marcello - Via Micheluzzi Attilio - Via Parisi Vittorio - Via Pazienza Andrea - Via Cupa Perillo - Via Pratt Hugo

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE BASSA O INESISTENTE

Tutte le altre Strade della Zona Operativa non comprese nelle precedentiZona Operativa 8 -VIII Municipalità - Chiaiano, Piscinola, Scampia

Municipalità 9

AREE MERCATALI

Strada Comunale Cimitero – Via Nerva

AREE OSPEDALIERE E DI CURA - AREE "FOOD AND BEVERAGE " - AREE TURISTICHE - AREE ISOLE ECOLOGICHE E STOCCAGGIO RSU

Via Nelson Mandela

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE ALTA

Via Della Valle Paolo - Via Romolo e Remo - Via Tertulliano - Via Vicinale Trencia - Vico Carrozzieri - Via Carafa Eliseo Primicile

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE MODERATA

Via Adriano - Vico Antonino Pio - Via Berenice - Via Catone - Via Cornelia Dei Gracchi - Via Garzilli Nicolò - Via Nerva - Via Orazio Coclite - Via Padula Fabrizio - Via Servio Tullio - Via Tarquinio Prisco - Viale Traiano - Via Carrucci Jacopo Detto Il Pontormo - Via Escrivà Josè Maria - Via Federico II - Via Gatto Alfonso - Via Gauss Carlo Federico - Via Levi Primo - Via Vicinale S. Donato - Via Talete Di Mileto - Via Torricelli Evangelista - Via Anco Marzo - Via Antonino Pio - Via Arno - Via Bottazzi Filippo - Via Comunale Cintia - Via Vicinale Croce Di Piperno - Via Del Discobolo - Via dell'Epomeo - Via Giustiniano - Via Lattanzio - Via Manna Stanislao - Via Maratoneta - Via Marco Aurelio - Via Montevergine - Via Vicinale Paradiso - Via Piave - Via Po Via Sangro - Via Scherillo Giovanni Canonico - Via dello Sport - Via Tagliamento - Via Tevere

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE BASSA O INESISTENTE

Tutte le altre Strade della Zona Operativa non comprese nelle precedenti

Municipalità 10

AREE MERCATALI

P.zza Cesare Fera - Via Starza - Via Pendio Agnano - Via Marco Polo - Via Metastasio - Via Cumana

AREE OSPEDALIERE E DI CURA P.O.

San Paolo - Via Terracina,219

AREE "FOOD AND BEVERAGE " - AREE TURISTICHE

Zona Turistica 9: Stadio "Diego Armando Maradona" e piazzali antistanti

AREE ISOLE ECOLOGICHE E STOCCAGGIO RSU

Via Arturo Labriola

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE ALTA

Viale Campi Flegrei - Via Pietro Jacopo De Gennaro - Via Delle Legioni - Via Maiuri - Via di Pozzuoli - Piazza Bagnoli - Piazza a Mare - Via Diocleziano - Via Caravaggio - Via Cavalleggeri D'Aosta - Viale Augusto - Via Giulio Cesare - Via Consalvo - Via Leopardi - Via Lepanto - Via Luigi Rizzo - Piazza Luigi Rizzo - Via/Piazza Divisione Siena - Via Boezio - Via Eurialo - Piazza Salvemini

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE MODERATA

Via Eurialo - Via Pollio Felice - Via Barbagallo Corrado - Via Barone Nicola - Via Cerlone Francesco - Via Degni Francesco - Via Doria Andrea - Via Kennedy John Fitzgerald - Via Lepanto - Via Quaranta Domenico - Via Rossetti Gabriele - Piazza S. Vitale - Via Tertulliano - Via Scipioni - Via Signorelli Pietro Napoli - Via Guidetti Beniamino - Via Niso - Via Vicinale Abbandonata Degli Astroni - Via Adige - Via Viale Bakunin Maria - Via Bobbio Scipione - Via Caccioppoli Renato - Via Crispo Amerigo - Via Murolo Roberto - Via Natta Giulio - Via Pirandello Luigi - Via Romeo Nicola - Via Testa Giuseppe - Via Tiberio Vincenzo - Via Tortora Enzo - Via Venezia Giulia

TRATTI FOGNARI CON INFESTAZIONE BASSA O INESISTENTE

Tutte le altre Strade della Zona Operativa non comprese nelle precedenti