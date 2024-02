Rocca Belvedere: nella strepitosa villa-castello di Posillipo oggi in vendita

Villa Rocca Belvedere è una delle più belle tra le ville storiche di Napoli sorte a Posillipo. Tanto bella da togliere il fiato. Come Villa Rocca Matilde, poi nominata Villa Peirce, sorge in una zona che era di proprietà della Marchesa di Salza. Qui, all'epoca del Grand Tour, nell'Ottocento, venne realizzato l'Hotel Rocca Belvedere, tra i più eleganti dell'epoca, destinato poi ad abitazioni private.

Un vero gioiello senza tempo, gelosamente custodito di famiglia in famiglia.

A Villa Rocca Belvedere adesso la Knight Immobiliare, che ha nel proprio portafogli alcuni degli immobili più prestigiosi e panoramici della città, propone in vendita un appartamento panoramicissimo in trattativa rigorosamente riservata: si tratta di circa 320 mq. coperti, articolati in doppio ingresso, salone triplo dalla vista mozzafiato,camera da pranzo, cucina abitabile, tre camere da letto tutte con bagno, camera di servizio con bagno, lavanderia, ripostigli, bagno per ospiti.

Della proprietà fanno parte ampi terrazzi a livello per circa 500 mq. e posti auto.