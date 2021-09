Come imbiancare le pareti di casa senza combinare disastri

L'autunno può essere il momento ideale per svecchiare uno o più ambienti della casa tinteggiando le pareti: il clima non è ancora eccessivamente umido da rallentare l'asciugatura e, contemporaneamente, non si dovrà lavorare con temperature infernali.

I maestri imbianchini insegnano però che, prima di prendere in mano pennelli e colori, è indispensabile "preparare" la stanza sia per non rischiare di rovinare pavimenti, mobili e infissi sia, soprattutto, per non combinare pasticci.

L'organizzazione è tutto

In base alle necessità e ai tempi, si può decidere di organizzare la camera da ridipingere in due modi:

Copertura parziale : si spostano i mobili al centro della stanza per poi coprirli con teli impermeabili. E' una strategia da valutare con attenzione, sia per l'ingombro inevitabilmente creato dai mobili sia perché è più complicato proteggere bene i pavimenti;

: si spostano i mobili al centro della stanza per poi coprirli con teli impermeabili. E' una strategia da valutare con attenzione, sia per l'ingombro inevitabilmente creato dai mobili sia perché è più complicato proteggere bene i pavimenti; Copertura totale: il questo caso si sceglie di coprire non solo i mobili che non possono essere spostati altrove, ma anche pavimento e battiscopa.

Come procedere

Sia che si scelga la copertura totale che quella parziale, è necessario:

Rimuovere oggetti e soprammobili : per evitare di rompere qualcosa, meglio conservarli all’interno di scatoloni da sistemare in altre stanze

: per evitare di rompere qualcosa, meglio conservarli all’interno di scatoloni da sistemare in altre stanze Spostare mobili di piccole dimension i: aiuterà a muoversi più agevolmente nella camera

i: aiuterà a muoversi più agevolmente nella camera Accatastare i mobili grandi e coprirli : gli arredi che non possono essere spostati in altre camere vanno collocati al centro della stanza o comunque sistemati lontano dalle pareti da ridipingere. Per proteggerli da schizzi di vernice, acqua e urti accidentali vanno coperti prima con cartone pesante o fogli pluriball e quindi con un telo impermeabile ben fermato con il nastro di carta

: gli arredi che non possono essere spostati in altre camere vanno collocati al centro della stanza o comunque sistemati lontano dalle pareti da ridipingere. Per proteggerli da schizzi di vernice, acqua e urti accidentali vanno coperti prima con cartone pesante o fogli pluriball e quindi con un telo impermeabile ben fermato con il nastro di carta Liberare i muri da quadri e oggetti: per tinteggiare senza ingombri, dobbiamo rimuovere dalle pareti quadri, mensole o tende

da quadri e oggetti: per tinteggiare senza ingombri, dobbiamo rimuovere dalle pareti quadri, mensole o tende Proteggere gli interruttori : ideale il nastro carta

: ideale il nastro carta Coprire stipiti e battiscopa : si macchiano facilmente mentre risulta quasi impossibile pulirli. Meglio quindi rivestirli con cartone e nastro carta

: si macchiano facilmente mentre risulta quasi impossibile pulirli. Meglio quindi rivestirli con cartone e nastro carta Scollegare le lampade a parete : in generale la parte esterna delle applique può essere smontata facilmente, mentre la parte elettrica andrà coperta con il nastro carta. I lampadari andranno rimossi o, in alternativa, ben coperti con un telo impermeabile

: in generale la parte esterna delle applique può essere smontata facilmente, mentre la parte elettrica andrà coperta con il nastro carta. I lampadari andranno rimossi o, in alternativa, ben coperti con un telo impermeabile Stuccare i buchi: si tratta di un'operazione fondamentale per un buon lavoro finale, soprattutto se poi si decide di cambiare disposizione di quadri o mensole. Attenzione: lo stucco dovrà ben asciugarsi e quindi dovrà essere cartavetrato per rendere la parete liscia

Occhio ai pavimenti

Coprire il pavimento è un lavoro lungo e noioso, ma risparmierà la fatica sicuramente peggiore di rimuovere le macchie. Per coprire la superficie si può utilizzare:

Pezzame riciclato : perfetto per assorbire le macchie di tempera, ha un costo ridotto ed è facile da reperire

: perfetto per assorbire le macchie di tempera, ha un costo ridotto ed è facile da reperire Cartone sottile : il costo è molto basso e va bene su pavimenti di mattonelle

: il costo è molto basso e va bene su pavimenti di mattonelle Cartone ondulato : più spesso e resistente rispetto al precedente, è indicato per il parquet o il marmo perché è anche traspirante e assorbe meglio gli urti

: più spesso e resistente rispetto al precedente, è indicato per il parquet o il marmo perché è anche traspirante e assorbe meglio gli urti Teli plastica sottile : sono la soluzione più economica, ma sono poco resistenti perché si strappano facilmente

: sono la soluzione più economica, ma sono poco resistenti perché si strappano facilmente Teli plastica rigida: più costosa rispetto al cartone è più pratica da utilizzare e può essere lavata se necessario

