Casa: come reagisce al lockdown d'autunno il mercato napoletano

Il mercato immobiliare a Napoli sta indubbiamente subendo il contraccolpo dalla crisi Covid tra drastica riduzione dei flussi turistici, didattica a distanza per le università e home working.

Dal primo lockdown, attraverso uno specifico strumento di intelligenza artificiale sviluppato per il settore immobiliare, la start up specializzata Maiora Solutions ha monitorato l’evoluzione di vendite e locazioni di abitazioni in varie città italiane, compresa Napoli, raccogliendo ogni giorno in rete e analizzando i nuovi annunci inseriti sui principali portali dedicati. Nella nostra città, in particolare, sono quattro le tipologie abitative considerate (monolocale, bilocale, trilocale e quadrilocale), per 3 macroaree: centro, quartieri alti e periferia.

L’andamento dei prezzi a Napoli dal 1° lockdown ad oggi

Ecco cosa è emerso dall'analisi

Vendite: l'analisi mostra per le abitazioni più grandi una flessione minima dei prezzi di vendita al metro quadro per ciascuna area, e una discreta crescita per i mono e bilocali.

Locazioni: decisamente più significative secondo l'analisi di Maiora Solutions le variazioni dei prezzi delle locazioni. Dal primo lockdown alla fine di ottobre, infatti, si evidenzia una riduzione molto marcata del prezzo di affitto di bilocali(-13,1%), trilocali (-2,8%) e quadrilocali (-7,4%).

Crescono invece i prezzi di affitto dei monolocali con + 3,6%.

“Il calo dei prezzi degli affitti è spinto dalle riduzioni nei “quartieri alti” della città - spiegano Andrea Torassa ed Emilio Zunino di Maiora Solutions - mentre reggono le periferie e, parzialmente, anche il centro storico, forse trascinati dall’effetto Airbnb e dal calo degli studenti universitari"