Arriva a Napoli l'immobiliare che trova casa ai vip e lancia serie TV

Dopo Francia, Grecia, Spagna, Emirati e Arabia Saudita, aprirà un ufficio anche a Napoli questo sabato, 16 settembre, Nest Seekers International, il gruppo immobiliare statunitense leader nel settore del lusso che ha trovato casa a vip internazionali come Chiara Ferragni, Mariah Carey, Serena Williams e Rihanna, noto in tutto il mondo per i reality trasmessi da Netflix, BBC, HBO e Discovery. E dopo i successi delle serie “Million Dollar Listing New York”, “Selling The Hamptons”, “Million Dollar Beach House” e il recentissimo “Crazy Rich Agents”, girato nell’ufficio di Londra, che è già la trasmissione più seguita dal pubblico nella fascia d’orario di riferimento, annuncia il primo reality che racconterà il mercato immobiliare italiano.

Alla ricerca di immobili da sogno per vip internazionali

1600 agenti tra Stati Uniti ed Europa, 35 uffici - di cui uno a Milano e uno aperto ai primi di agosto a Capri - N.S. si occupa non solo di costruzioni residenziali extralusso, ma anche di arte, jet privati e yacht da sogno.

L'attività del gruppo in Italia riguarda immobili nelle destinazioni più ambite d’Italia, tra cui spicca la Costiera: "La sede napoletana sarà il punto di partenza per lo sviluppo nella costiera Amalfitana - spiega infatti Paolo La Peruta che guiderà la sede N.S. di Napoli - la domanda di clienti americani in questa zona è in forte crescita anche grazie dai vantaggi fiscali per gli stranieri che si trasferiscono in Italia. In passato acquistavano come seconda casa ma oggi sono in aumento i trasferimenti definitivi, una tendenza positiva sia per il segmento immobiliare che per l’economia locale".

Eddie Shapiro, presidente, fondatore e ceo di Nest Seekers International spiega che “La bellezza naturale e la ricchezza culturale italiane rendono l’Italia la meta perfetta. Per Nest Seekers, la nostra presenza in Italia è una conseguenza logica dopo il successo in altri mercati europei”.

“Siamo entusiasti di portare avanti l’espansione del brand di Nest Seekers in Italia” commenta Luca Traverso che con Sara Travero è a capo della sede N.S. di Milano “Ho sposato con entusiasmo questo format che sta riscuotendo enorme successo anche in Europa. Il business model di Nest Seekers, composto da marketing innovativo, reality show immobiliare e academy per il comparto delle nuove costruzioni mette al centro gli agenti immobiliari, ne soddisfa le necessità di crescita e visibilità internazionale. Oggi siamo alla ricerca di agenti immobiliari intenzionati ad entrare in questo progetto e a prendere parte alla nostra serie TV”.

Parte integrante del progetto italiano sarà Bianca D’Alessio, specializzata nel comparto delle nuove costruzioni e premiata come migliore agente immobiliare di New York per il 2022 con 349 vendite, $222 milioni di volume di vendita, un portafoglio esclusivo di $2 miliardi e protagonista del reality show “Selling The Hamptons”. “Da italo americana sono orgogliosa di portare il mio metodo in Italia - di ce Bianca - in modo particolare nel sud Italia, zona nella quale affondano le mie radici. I corsi della mia Academy hanno permesso alla mia squadra “The Masters Division” di diventare il più produttivo di New York in pochi anni. Sarà un piacere condividere la mia esperienza con gli agenti di Napoli”.

Vendite e clienti da record: dall'inventrice del mocio alla Ferragni

Il gruppo Nest Seekers ha venduto la casa più cara nella storia del mercato di Los Angeles: 924 Bel Air road per $102,000,0000 e la seconda casa più cara nella storia del mercato degli Hamptons: 70 Cobb Labe in Water Mill Hamptons per $118,500,000, 4200 mq e 85.000 mq di parco.

L'agente Shawn Elliott per $26.500.000 ha venduto una proprietà che affaccia direttamente sul mare di Malibu al CEO di Paycom, Chad Richison.

Joy Mangano, inventrice del mocio autostrizzante, ha messo in vendita la sua casa a Long Island per $20.000.000 attraverso Nest Seekers, con incarico affidato a Shawn Elliott e al figlio Zach.

Nel 2022, Chiara Ferragni ha messo in vendita la sua proprietà nel West Hollywood e Stefano Zoccatelli ha mediato la negoziazione. Nel luglio 2022, la cantante Mariah Carey ha affittato una proprietà negli Hamptons, il cui incarico è stato dato a Shawn Elliott e Dylan Eckardt. Lo scorso aprile il giocatore di football americano Jerry Tillery ha acquistato un attico a New York: incarico di Mike Fabbri e Joe Curry di Nestseekers in co-esclusiva con Ryan Serhant del Serhant New Development.

La tennista Serena Williams ha acquistato la sua casa per $6.000.000 a Beverly Hills attraverso Sam Real di NS. Anche la leggenda del basket Chris Mullin è stato cliente N.S.