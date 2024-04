Terremoti da bradisismo e rischio crolli al Vomero: 100mila a rischio. L'allarme

Il rischio sismico al Vomero riguarda oltre 100mila persone: a lanciare l'allarme, ricordando le recenti criticità emerse nel quartiere tra voragini e dissesti, il consigliere della V Municipalità Emanuele Papa.

Territorio vulnerabile

"Le recenti scosse sismiche, ormai sempre più frequenti, ci hanno ricordato la vulnerabilità del nostro territorio caratterizzato da notevoli criticità orografiche e alta densità abitativa e, con la legittima preoccupazione dei residenti, ci restituisce la necessità di prepararci adeguatamente per affrontare eventuali situazioni di emergenza - scrive Papa (Lega) in una nota - Gli eventi critici occorsi recentemente sono stati relativamente contenuti rispetto al potenziale rischio di assistenza ad oltre centomila residenti dell'area collinare".

Papa si riferisce in particolare al pericolo crollo del fabbricato in via Orsi nell’ottobre 2022, alle problematiche idriche in via Salita Arenella nell’ottobre 2023 e soprattutto alle voragini di poche settimane fa in via Morghen e via Solimena che per Papa "hanno mostrato tutta l'improvvisazione e il mancato supporto necessario alla cittadinanza fragile”. Il consigliere propone quindi "l’istituzione di una commissione consiliare dedicata e un tavolo di lavoro che, coinvolgendo le forze dell’ordine e la protezione civile, consenta alle parti politiche di sviluppare piani di emergenza concreti e attuabili".