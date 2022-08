Traslocare ai piani alti: cosa serve davvero

Traslocare non è affare da poco, soprattutto se si lascia o si va in un piano alto: alla difficoltà di organizzare lo spostamento, infatti, si aggiunge quella di trasportare mobili e bagagli su per le scale, se il regolamento condominiale o le dimensioni impediscono di utilizzare l'ascensore, o se non c'è abbastanza spazio per la sosta di un carrello elevatore o le dimensioni di finestre/balcone non sono adeguate.

La misura è tutto

Prima di fissare la data del trasloco nella nuova casa, meglio organizzarsi con metro, matita e pazienza per avere tutti gli elementi utili per capire la fattibilità del trasporto di mobili, piante ed oggetti: potrebbe rivelarsi più conveniente, infatti, rinunciare a qualcosa, come un armadio troppo grande o mensole troppo lunghe o elettrodomestici vecchi e pesanti. Bisognerà quindi

1) valutare i punti d’accesso

Capire quali sono i punti d’accesso attraverso cui far passare i mobili è fondamentale. Gli ingombri più leggeri possono essere trasportati attraverso le scale o con l’ascensore, se è presente nel palazzo. Il ttrasporto di divani o mobili antichi potrebbe richiedere una piattaforma per traslochi, pensata per raggiungere altezze che superano i 31 metri e di solito superiori ai 10 piani. In alternativa si può ricorrere ad autogru, o carrelli elevatori.

2) verificare le modalità per l'occupazione di suolo pubblico

Per evitare disguidi, litigi e sanzioni, è necessario verificare la possibilità di parcheggiare in modo utile e regolare al Comune l’occupazione del suolo da parte del carrello o della piattaforma.

3) attenzione ai danni

Assicuratevi che tutto sia ben imballato, in modo da evitare danni non solo ai mobili e alle suppellettili da trasportare, ma anche a portone e scale condominiali che potrebbero innescare noiosi e costosi contenziosi.

