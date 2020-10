Quando restare a casa è un sogno

"Solo" 2.900mila euro per acquistare a Belsito, tra via Posillipo e via Petrarca, una straordinaria villa immersa nel verde di quasi 700mq.Già divisa in 3 abitazioni distinte, la villa si sviluppa su 4 piani fuori terra, ognuno con ampi spazi esterni.

Giardino a verde e pavimentato, terrazze con affaccio sul Golfo e il Vesuvio, la villa è dotata di una piccola dependance di circa 30 mq con terrazza panoramica di circa 70qm. 7 i posti auto e spazio per diverse moto. A proporla in vendita l'Agenzia di Posillipo di Gabetti, attraverso la piattaforma Immobiliare.it