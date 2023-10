Tutto quello che vorresti sapere sulla menopausa e non hai mai osato chiedere

“Tutto quello che avresti voluto sapere sulla menopausa (ma non hai mai osato chiedere)“ è il tema dell'incontro - confronto che si tiene mercoledì 18 ottobre, dalle 13:00 -14.00, nell'Aula Vaglio dell'Edificio 9 (piano terra) dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in via Pansini 5. Si tratta di un momento per parlare con chiarezza e semplicità della menopausa, confrontandosi con i professionisti che forniranno informazioni e suggerimenti per vivere questo momento della vita con serenità, prendendosi sempre cura di sé. Non è necessaria la prenotazione. Responsabile dell'incontro il Prof. Costantino Di Carlo, direttore dell'Unità Operativa Clinica di Ostetricia e Ginecologia - Pianificazione Familiare.