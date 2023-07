Il kiwi combatte la stitichezza e previene le malattie cardiovascolari

Considerato il frutto della salute, ha origine in Cina dove fu poi portato in Nuova Zelanda, divenendo uno dei suoi principali prodotti di esportazione, tanto che il suo nome deriva dall’uccello simbolo della nazione. Oggi uno dei maggiori produttori al mondo è l’Italia con coltivazioni soprattutto in Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Campania e Veneto. Esistono diverse varietà di questo frutto, ma quella più diffusa è il kiwi verde (con una polpa verde brillante e ricca di semini neri, e una buccia marrone e lievemente pelosa) seguito dal kiwi giallo (più allungato con una polpa gialla e dorata, e una buccia liscia).

Oltre ad essere buono e rinfrescante, ideale da consumare in estate, il kiwi vanta un importante componente nutrizionale. La sostanza di cui è maggiormente ricco la vitamina C (acido ascorbico) che è quantitativamente maggiore rispetto all'acqua, tanto da superare alcuni agrumi. Inoltre è ricco di vitamina K e vitamina E, folati e minerali come potassio, fosforo e calcio. Ha un basso indice glicemico ed è povero di calorie (44 kcl per 100 gr), per cui può essere consumato anche da chi soffre di diabete e da chi è a dieta. Insieme al nutrizionista Marty Fierro scopriamo quali sono tutti i benefici di questo favoloso frutto.

I benefici del kiwi

Combatte la stitichezza

Essendo ricco di fibre, contribuisce al buon funzionamento dell’apparato digerente. E' considerarlo un lassativo naturale poiché risulta molto utile per combattere la stitichezza, regolarizzare l’intestino e favorire l’evacuazione.

Migliora i sintomi del colon irritabile

Secondo uni studio dell’Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, il consumo di 2 kiwi al giorno per un mese sembrerebbe migliorare i sintomi della sindrome del colon irritabile, un disturbo gastrointestinale caratterizzato da dolori e gonfiore addominale, e dall’alternanza di costipazione e diarrea.

Aiuta la digestione

Grazie alla presenza dell’actinidina, un enzima vegetale in grado di sciogliere le proteine, favorisce la digestione proteica in tutti quei soggetti che avvertono un senso di 'pienezza' dopo aver mangiato un pasto iperproteico.

E’ un antiossidante naturale

Il kiwi, grazie in particolare alle vitamine C ed E, contribuisce a neutralizzare i radicali liberi che possono danneggiare le cellule e promuovere lo sviluppo di infiammazione e tumori. Inoltre, potenzia potenzia il sistema immunitario, proteggendo da infezioni e malattie, migliora la funzionalità del sistema nervoso, e aumenta le biodisponibilità del ferro alimentare, favorendone l’assorbimento assunto con il cibo a livello intestinale. Pertanto, risulta molto utile in presenza di anemie.

Aiuta la donna in gravidanza e in allattamento

Il kiwi è ricco di folati, che contribuiscono alla normale formazione del sangue, per cui è particolarmente indicato alle donne in gravidanza e allattamento, ma anche per combattere la stanchezza fisica e mentale.

Protegge la vista

Grazie alle presenza della luteina (uno dei carotenoidi più abbondanti nel frutto), promuove la salute della vista. In particolare sembra essere in grado di prevenire la cataratta, la prima causa di perdita della vista nelle persone anziane.

Aumenta il colesterolo buono

Il kiwi è un toccasana anche per il sistema cardiovascolare. Grazie al potassio e alla vitamina K abbassa la pressione sanguigna, rendendo più fluido il sangue e quindi riducendo il rischio di coaguli. Inoltre, abbassa i livelli di trigliceridi (grassi) ed aumenta il colesterolo buono (HDL). In questo modo riduce il rischio di malattie cardiovascolari.

Combatte i disturbi del sonno

Essendo ricco di antiossidanti e serotonina, è molto utile per chi soffre di insonnia ed ha disturbi del sonno.

Combatte l’osteoporosi

Infine, grazie al buon contenuto di calcio e fosforo, il kiwi svolge un’azione protettiva nei confronti delle ossa, prevenendo e combattendo l’osteoporosi.

Quanti kiwi mangiare

Per giovare di tutte le sue proprietà basta mangiare due kiwi di medie dimensioni al giorno.

Controindicazioni

Il kiwi è ricco di ossalati, sostanze naturali che riducono i minerali a disposizione dell'organismo e che in concentrazioni troppo elevate possono portare alla formazione di calcoli. Per cui il suo consumo può essere controindicato a chi ha problemi a reni o cistifellea.