Boom di presenze sul Monte Echia per il paesaggio più bello di Napoli|VIDEO e FOTO

In tantissimi non si sono fatti mancare, in questo weekend di sole e caldo, la tappa sul Monte Echia, la cui vista mozzafiato è da incanto. La maggioranza dei visitatori ha scelto gli ascensori che da Santa Lucia conduce sulle Montagnelle, liberate da decenni di incuria e transenne, ma c'è anche la possibilità di arrivare in cima da piazza del Plebiscito inerpicandosi su via Gennaro o via Monte di Dio.

Il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Oltre settemila biglietti registrati nella giornata di sabato per salire in cima a uno dei luoghi simbolo della città, dove nacque il primo insediamento partenopeo. Oggi la lunga fila all’esterno dell’impianto promette numeri altrettanto importanti. L’apertura degli ascensori è un risultato positivo per il quale è giusto rendere merito all’Amministrazione comunale che è riuscita a sbloccare i lavori dopo 17 anni. Un lungo stop contro il quale ci siamo battuti per anni affinché si restituisse ai napoletani questo luogo. Grazie a quest’opera cresce ancora l’offerta culturale e paesaggistica rivolta agli amanti di Napoli e della sua storia. Significa che abbiamo visto giusto nel chiedere investimenti per opere infrastrutturali che favoriscano i flussi turistici e l’economia sostenibile della città. Manterremo alta l’attenzione affinché vengano garantiti decoro e pulizia dell’area sottoposta a questo vero e proprio boom di presenze”.

Dove è nata Partenope

L'ascensore, controllato da Anm, collega l'area del lungomare al suggestivo belvedere. Il sito ha anche e soprattutto un valore storico eccezionale, essendo il luogo di fondazione della città di Partenope e sono anche ben visibili i ruderi della villa di Licinio Lucullo. Le opere hanno avuto un costo complessivo di circa 3 milioni di euro. Presente anche una guardiania h24

L'ascensore è gratuito per tutti gli abbonati Anm, anche solo settimanali e per i residenti nella collina di Monte Echia, in accordo con la Municipalità, tramite un tesserino che verrà rilasciato da Anm. Previsto un biglietto a pagamento turistico per tutti gli altri utenti. Nella fase iniziale (circa un mese) costerà 1,30 euro a corsa, come gli altri biglietti Anm. Poi si adotterà un prezzo turistico sulla base dei risultati della sperimentazione e delle altre esperienze analoghe di ascensori panoramici. L'orario di apertura sarà tutti i giorni dalle 7 alle 22.30.