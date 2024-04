L'ascensore del Monte Echia è finalmente realtà: "Un luogo magico ora a portata di mano per tutti i napoletani"

Dopo oltre 17 anni dal progetto iniziale, l'ascensore del Monte Echia è finalmente realtà. Il nuovo impianto, che aprirà al pubblico da martedì 9 aprile, è stato presentato questa mattina in anteprima alla stampa dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dall'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza e dal direttore generale di Anm Francesco Favo.

L'ascensore collegherà l'area del lungomare ad un suggestivo belvedere, capace di offrire un panorama straordinario della città dall'alto. Il sito ha anche e soprattutto un valore storico eccezionale, essendo il luogo di fondazione della città ed essendo ben visibili i ruderi della villa di Licinio Lucullo.

Le opere hanno avuto un ammontare complessivo di circa 3 milioni di euro. Il sito del belvedere sarà controllato da Anm, che si farà carico degli oneri della gestione e della guardiania h24, consentendo di tenerlo libero da cancellate. L'ascensore sarà gratuito per tutti gli abbonati Anm, anche solo settimanali, e per i residenti nella collina di Monte Echia, in accordo con la Municipalità, tramite un tesserino che verrà rilasciato da Anm. Previsto un biglietto a pagamento turistico per tutti gli altri utenti. Nella fase iniziale (circa un mese) costerà 1,30 euro a corsa, come gli altri biglietti Anm. Poi si adotterà un prezzo turistico sulla base dei risultati della sperimentazione e delle altre esperienze analoghe di ascensori panoramici. L'orario di apertura sarà tutti i giorni dalle 7 alle 22.30.

Manfredi: "Completiamo un'opera partita 17 anni fa. Restituiamo ai napoletani un luogo tra i più simbolici della città"

"Oggi è una bella giornata perchè in primo luogo completiamo un'opera che era partita 17 anni fa. Negli ultimi due anni abbiamo sbloccato tantissimi problemi che c'erano stati e siamo riusciti a completare questa realizzazione. Il Monte Echia è uno dei luoghi più simbolici di Napoli, perchè è quello della fondazione. Adesso che si avvicinano i 2500 anni dalla fondazione della città, è improtante restituire questo luogo ai napoletani, molti dei quali forse non hanno neanche mai visto questo luogo. Poi consentiremo a tantissimi turisti dal Lungomare di arrivare in pochissimo tempo in un luogo dove ammirare uno dei più bei panorami della nostra città. Il tutto rientra nel progetto di recupero del Monte di Dio che sarà completato anche con l'apertura della stazione della Linea 6 prima dell'estate", le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Sul fronte trasporti, il primo cittadino partenopeo ha aggiunto: "Stiamo lavorando per reggere l'impatto turistico di questo ponte. Noi abbiamo un problema quando c'è un'affluenza che supera dei numeri critici. Il problema non è la capacità di trasporto dei treni, che si è dimostrata all'altezza, ma quello dell'accesso alle stazioni. Nei giorni di Pasqua abbiamo avuto un'affluenza straordinaria, tanto che la Linea 1 della metropolitana ha trasportato 280mila persone. Napoli si deve adeguare, come stiamo provando a fare. Questo significa investimenti, più risorse, un'organizzazione che sia sempre più all'altezza di una grande capitale turistica mondiale. Questa città ha potenzialità straordinarie, non ancora espresse del tutto e noi dobbiamo lavorare per fare in modo che Napoli occupi nel mondo quello spazio che merita che, devo dire, gli stranieri ci attribuiscono. Noi a volte confidiamo meno nella nostra città rispetto a quanto fa chi viene da fuori. E questo ci deve far riflettere".

Cosenza: "Giornata storica per la città. Questo è un luogo magico, con uno dei belvederi più belli del mondo"

"E' una giornata storica, perchè finalmente dopo tanti anni si chiude questo cantiere. Questo ascensore diventa un pezzo della rete dei trasporti di Napoli e anche un luogo turistico, poichè sopra c'è uno dei belvederi più belli del mondo. E' un luogo magico, che pochissimi napoletani conoscevano e che adesso è a portata di mano. Il pozzo dell'ascensore è straordinario. Nei prossimi mesi potrebbe esserci un video mapping, si può proiettare la lava che sale o la pioggia che scende. Vedremo col tempo. L'altezza a cui si sale è di 60 metri. Si tratta di due ascensori molto sicuri. Per i residenti della collina sarà gratuito. Dovranno chiedere, dimostrando di essere residenti, il tesserino ad Anm. Sarà gratuito anche per qualsiasi abbonato Anm. Per tutti gli altri attualmente si pagherà un biglietto di 1.30, poi successivamente vedremo, ma ci sarà per i turisti un biglietto dal costo turistico come ovunque nel mondo. Entro la fine dell'estate, inoltre, funzionerà anche l'intera Linea 6, che avrà un'uscita bellissima a Santa Maria degli Angeli. Noi abbiamo un programma che ogni che prevedeva per il primo trimestre l'apertura di questo ascensore, per il secondo l'apertura della Linea 6, per il terzo la riapertura della Funicolare di Chiaia e per l'ultimo l'apertura delle stazioni 'Centro Direzionale' e 'Tribunale' della Linea 1 della metropolitana. Questo è un anno chiave per il trasporto pubblico locale a Napoli. Nel 2025, invece, passeremo a molte più pedonalizzazioni e ztl, spingendo però i cittadini ad usare maggiormente il trasporto pubblico locale", spiega l'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza.

Favo: "Studieremo i flussi dei viaggiatori per un mese, per capire che tipo di clientela avremo"

"L’impianto non è un ascensore ma più che altro, per motivi di natura tecnica, è una funicolare. Il ticket inizialmente sarà di 1,30 euro. Il Comune ci ha lasciato la possibilità di attivare un biglietto turistico, ma ci siamo presi un mese di tempo per studiare i flussi dei viaggiatori e capire che tipo di clientela avremo. Per il 6 maggio, giorno in cui il biglietto della metropolitana sarà portato a 1,50 euro, decideremo che tipo di tariffa applicare, prevedendo per i residenti delle agevolazioni. Ci sarà una vigilanza 24 ore su 24, soprattutto sul belvedere dove la Soprintendenza non ha voluto recinzione, per cui le aree sono accessibili liberamente”, conclude il direttore generale di Anm Francesco Favo.