Il rito del caffè merita il riconoscimento Unesco: "Napoli ha storia unica"

Dal gran caffè Gambrinus di Napoli Stefano Patuanelli e Alfonso Pecoraro Scanio rilanciano in un video la candidatura del “caffè espresso italiano tra cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli”.

"Il rito del caffè è una grande tradizione italiana che trova in Napoli un luogo unico per creatività e solidarietà dove è stato inventato il caffè sospeso per chi non poteva permetterselo. Dovremo rilanciare questo riconoscimento Unesco perché diventi candidatura ufficiale dell’Italia già nel prossimo anno”, hanno dichiarato l’attuale ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli e il presidente della fondazione Univerde e già ministro Alfonso Pecoraro Scanio.