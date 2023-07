Rubato il borsello dello chef Lino Scarallo: le immagini del furto - VIDEO

Sottratto il borsello dello chef Lino Scarallo, stella Michelin di Palazzo Petrucci. È proprio all'esterno dell'elegantissimo e blasonato ristorante dell'imprenditore Edoardo Trotta che si consuma il furto, in pieno giorno, mentre in strada passano veicoli e pedoni.

Posillipo ancora e sempre Bronx

Sono circa le 10.30 di oggi, venerdì 14 luglio, quando lo chef Lino Scarallo arriva all'ingresso del ristorante con il suo furgone, carico di prodotti per la cucina che acquista personalmente. L'autista è in ferie, lo chef lascia il borsello (con sono soldi, documenti, carte di credito) all'interno dell'abitacolo e inizia ad aiutare a scaricare i prodotti. Un uomo passa in auto, vede la scena, pensa che possa essere una ghiotta occasione di cui approfittare. Si ferma quindi poco più avanti, sul lato opposto della strada che risale a piedi. Arriva di fronte al furgone, attraversa, guarda all'interno per vedere cosa c'è. Scarallo e i suoi collaboratori non si accorgono di nulla.

L'uomo dopo aver visto il borsello all'interno, attraversa di nuovo, si ferma. Guarda intorno con indifferenza. Riattraversa quindi quando il momento gli sembra idoneo e rapidamente sottrae il borsello. Quindi si allontana in tutta tranquillità.

Trotta: "Serve un più attento controllo del territorio"

Edoardo Trotta, proprietario di Palazzo Petrucci, sentito da NapoliToday sulla vicenda, commenta amaro: "Anche in ragione del livello di internazionalità raggiunto, Napoli in generale, e via Posillipo in particolare, meriterebbe un'attenzione più importante da parte delle autorità. Serve un più attento controllo del territorio, per i napoletani e per i turisti, e anche per non vanificare i risultati d'immagine raggiunti con il diffondersi e l'amplificazione di notizie simili. È decisamente assurdo che una cosa simile capiti in pieno giorno".