Il figlio di Spalletti immortala la bandiera con il volto del padre: "Grazie napoletani!" | VIDEO

Un video che immortala una bandiera con la faccia del padre che sventola all'esterno dello stadio Maradona. E' quanto pubblicato in una storia su Instagram da Samuele Spalletti, figlio del tecnico azzurro Luciano.

"Grazie napoletani!", scrive Samuele, che in un'altra storia ha aggiunto: "Dispiace non averla chiusa, ma quello che ho vissuto oggi lo porterò dentro per sempre".