Nuovo palazzetto a Napoli, Manfredi: "Valutiamo la zona est. Lì grandi possibilità per trasporti e parcheggi"

Il Comune di Napoli guarda concretamente all'area est della città per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport, in particolare nella zona del Centro Direzionale. E' quanto confermato dal sindaco Gaetano Manfredi a margine dell'inaugurazione dell'esposizione della Coppa Davis al Maschio Angioino.

"Una città come Napoli ha bisogno di più spazi per lo sport, ma anche che siano distribuiti sul territorio. L'area occidentale ha una vocazione storica dal punto di vista sportivo, ma un'eccessiva concentrazione di impianti nello stesso luogo, ne rende difficile la fruizione. Su questo stiamo facendo una serie di valutazioni sul piano dei trasporti, della mobilità, dell'accoglienza. Stiamo valutando varie soluzioni. In un'area dove abbiamo già lo stadio, se ci mettiamo anche il palazzetto con eventi in contemporanea, significa spostare decine di migliaia di persone contemporanemente, che è complicato da fare. Altrimenti limitiamo l'uso degli impianti che realizziamo. Stiamo facendo una valutazione verso la zona est, che potrebbe essere anche quello un luogo dove abbiamo una grande possibilità per i trasporti, con la metropolitana, e per i parcheggi. Anche quella, quindi, è un'opzione che stiamo valutando", ha spiegato il primo cittadino partenopeo.

Manfredi, poi, ha aperto all'ipotesi di ospitare anche un grande torneo internazionale indoor di tennis nel nuovo palazzetto: "E' quello che noi vogliamo fare. Anche per questo vogliamo realizzare il palazzetto. Con un nuovo grande palazzetto, avremo anche un grande torneo indoor internazionale di tennis".