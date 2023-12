Palargento, De Luca: "Non possiamo intervenire perchè non è un nostro impianto. Ma se qualcuno ce lo dà..."

"Abbiamo fatto una riflessione anche sul PalArgento. Lì non è una questione di ristrutturazione, lì bisogna demolire tutto, mettere a norma. Noi non possiamo intervenire su impianti non nostri. Se qualcuno ce lo dà e allora possiamo mettere in programmazione pure questo. Il PalArgento è un altro impianto storico della città di Napoli, ma ripeto, non possiamo andare avanti perchè non è un impianto di proprietà della Regione. Poi, se dovesse capitare che lo prendiamo noi come Regione, allora vedremo di fare i lavori anche là. Ripeto, lì bisogna demolire tutto e solo per trasportare il materiale di risulta sono milioni di euro. Non è un piccolo intervento".

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine del sopralluogo effettuato presso lo stadio Collana, ha parlato della questione relativa al Mario Argento, non escludendo in futuro un intervento di Palazzo Santa Lucia qualora il palazzetto (o meglio quel che resta dell'impianto), attualmente di proprietà del Comune di Napoli, dovesse passare alla Regione.