Caso Acerbi-Juan Jesus, il video dei giocatori del Napoli: "Gridate al mondo ad alta voce no al razzismo"

Mentre Acerbi ha lasciato il ritiro della Nazionale, il Napoli ha pubblicato un tweet dal suo account ufficiale contro il razzismo.

La vicenda è quella del "neg*o" dato dal centrale di difesa dell'Inter alll'azzurro Juan Jesus, ieri, nel corso di Inter-Napoli (finita 1-1 e pareggiata per il Napoli proprio dal brasiliano). "Da Napoli al mondo, gridatelo ad alta voce: no al razzismo", questo il testo del tweet, seguito da un video con i calciatori del Napoli inquadrati in primo piano che dicono frasi nella loro lingua contro il razzismo.

"Troppo hanno visto i nostri occhi", comincia il portiere Meret, poi frasi forti degli altri giocatori. Traoré che dice "le nostre orecchie hanno sentito tanto", Lobotka che prosegue "le nostre bocche hanno detto troppo poco" e ancora Cajuste che afferma "il tempo per l'indifferenza è finito".

Frasi che segnalano la necessità di aumentare la lotta al razzismo, come dice Olivera: "Facciamoci sentire". La clip finisce con il primo piano della bocca di Osimhen che dice "no al razzismo".

Il post ha l'hashtag "Keepracismout" e porta in inglese la frase testuale in cui incita a gridare tutti lo stop al razzismo.