Napoli, la festa è rimandata: applausi e cori in piazza Plebiscito per gli azzurri - VIDEO

Festa Scudetto rimandata a Napoli. La squadra di Spalletti, infatti, non è riuscita ad andare oltre l'1-1 al Maradona contro la Salernitana. Dopo la vittoria dell'Inter sulla Lazio mancava solo la vittoria degli azzurri per la matematica certezza del terzo Scudetto.

Il pareggio, però, non ha smorzato l'entusiasmo dei tifosi che al fischio finale hanno comunque tributato la squadra con applausi e cori. Questo, ad esempio, è successo in piazza Plebiscito dove in migliaia si erano radunati da questa mattina per l'eventuale festa.