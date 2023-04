I tifosi del Napoli vedono più vicino il traguardo del terzo Scudetto. In attesa che gli azzurri di Spalletti scendano in campo contro la Salernitana, allo stadio Maradona è esplosa la gioia per la vittoria dell'Inter sulla Lazio per 3 a 1. Un risultato utile, come noto, per la certezza matematica.