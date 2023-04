Stefano De Martino a NapoliToday: il primo amore, il più grande, la vita prima e dopo la Tv

Il popolare showman all'Augusteo di Piazzetta Duca d'Aosta per le prove di "Meglio stasera". La prima sabato 29 aprile

Arriva all'Augusteo di piazzetta Duca d'Aosta a piedi, t-shirt bianca che non nasconde nulla del fisico statuario, occhiali da sole e sorriso sincero. Affabile, solare, gentile e disponibile, Stefano De Martino è una persona bellissima oltre che un uomo davvero bello. Da questo sabato, 29 aprile, fino a domenica 7 maggio, sarà in scena con “Meglio stasera!”, il suo primo spettacolo live, prodotto da ITC2000, che ha scritto assieme a Riccardo Cassini che ne cura anche la regia, per la direzione musicale e gli arrangiamenti di Pino Perris, scene di Italo Grassi, luci di Marco Lucarelli, costumi di Lisa Casillo e coreografie di Andrea Larossa.

“Meglio stasera!” spiegano a teatro è un ‘quasi one-man show", perché ruota attorno a De Martino che racconta con leggerezza e ironia la sua vita, prima e dopo la TV, accompagnato sul palco da un corpo di ballo e dalla Disperata Erotica Band, direttamente dalla trasmissione televisiva di Rai 2 Bar Stella, alla seconda stagione, con gradimento sempre più alto.

Si concede divertito al microfono di NapoliToday e dribbla ogni provocazione sulla vita privata, ma non rinuncia a dichiarare il suo grande amore per il figlio e anche l'orgoglio di essere napoletano.

Gavetta dura, mille lavori compreso fruttivendolo e parcheggiatore, fino a essere tra i maggiori showman d'Italia, De Martino ha un'idea precisa della felicità: "è nelle cose normali", dice.