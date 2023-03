"Derubato allo stadio Maradona mentre facevo il mio lavoro"

“Derubato e insultato. Ieri durante la partita Napoli-Atalanta ero andato a fare il mio lavoro da giornalista in tribuna stampa. Quando sono uscito non ho trovato più la mia bici elettrica che avevo legato a un palo con ben due catene nei pressi dello Chalet Gazebo, di fronte la curva b. Quando ho provato a chiedere se qualcuno avesse notato qualcosa ho ricevuto minacce dall’ennessimo parcheggiatore abusivo di turno che precedentemente mi ero rifiutato di “pagare”.

Non è accettabile andare a vedere una partita di calcio (per lavoro tra l’altro) e non trovare più il proprio veicolo. Dopo i recenti furti d’auto avvenuti sempre durante una partita del Napoli allo stadio, questo è l’ennesimo insulto alla città. Menomale che è accaduto a me e non a un turista. È necessario un presidio maggiore di forze dell’ordine in tutte le aree antistanti lo stadio durante le partite, momento in cui i balordi ne approfittano per agire inosservati”. Raffaele Accetta, un collega