Cosa Succede in città? visita ai Quartieri Sapagnoli

“Cosa succede in città?” Tour guidato nei Quartieri Spagnoli Storia della città & la storia del Calcio Napoli. Choose Naples propone da sabato 18 marzo, limitatamente al sabato e alla domenica il tour esclusivo “Cosa succede in città?” Visita guidata nei Quartieri Spagnoli, con racconti della storia di Napoli e del Calcio Napoli. special guest O’ PRESIDENTE Un Tour dei Quartieri Spagnoli è tappa obbligata, per entrare nell’atmosfera Partenopea che mai come in questo periodo, oltre ai "Mille culure" che cantava Pino Daniele, si tinge d’AZZURRO. Costruiti durante il periodo del viceregno spagnolo, da sempre considerati una sorta di labirinto, dove l’antico e il moderno si intrecciano in un turbinio di colori, suoni e profumi. I Quartieri Spagnoli, sono uno dei luoghi simbolo della città di Napoli. Chiamati comunemente i Quartieri, oltre la loro storia millenaria di un Regno, sono diventati famosi anche per la loro attualissima street art. Luogo ormai famoso nel mondo è Murales di Maradona, ma non possiamo dimenticarci di Iside, omaggio di Bosoletti a Cappella Sansevero e del vicolo dedicato al principe della risata, Totò L’esclusiva visita proposta da Choose Naples, porterà turisti, visitatori ed appassionati ad attraversare, non solo secoli di storia, ma e soprattutto, racconterà la storia del Calcio Napoli da Ascarelli a De Laurentis, da Sallustro a Osihmen, da Garbutt a Spalletti passando per Ferlaino, Maradona e Sarri, con aneddoti e curiosità in uno dei quartieri più AZZURRI di Napoli. Il Tour condotto da guide autorizzate, terminerà in via Toledo, dove la fondazione dei Quartieri spagnoli ebbe inizio. Periodo: dal 18 marzo al 18 giugno 2023 Appuntamento: sabato e domenica ore 10.00 Prenotazione obbligatoria a numero programmato Per info: choose.napoli@gmail.com Tel. & whatsapp: 340 423 0980 Ufficio Stampa: MANI E VULCANI magazine www.manievulcani.com ufficiostampa.manievulcani@gmail.com