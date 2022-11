A Piazza Quattro Giornate due targhe in ricordo delle "Quattro Giornate" e del Vice Brigadiere Salvo D'Acquisto

La pioggia non ha fermato la solenne cerimonia che si è tenuta nella mattinata odierna in Piazza Quattro Giornate presso la Compagnia dei Carabinieri di Napoli Vomero, con la scoperta di due targhe in ricordo delle "Quattro Giornate" e del Vice Brigadiere Medaglia d'Oro al Valor militare Salvo D'Acquisto, apposte proprio all'entrata della caserma. Le targhe commemorative sono state realizzate e affisse dall'Associazione "Storie di Napoli" fondata dal Dott. Federico Quagliulo, con la supervisione della Dott.ssa Laura d'Avossa, Coordinatrice di "Targhe Vomero". All'evento erano presenti il Maggiore Luca Leccese, Comandante della locale Compagnia Carabinieri, la Vice-Sindaco Laura Lieto, la Presidente della Municipalità Dott.ssa Clementina Cozzolino, unitamente alla Vice-Presidente Dott.ssa Fabiana Felicità insieme ad un folto numero di Consiglieri municipali e al Presidente della Consulta della Legalità Dott. Aldo De Chiara. L'intento della lodevole iniziativa è far conoscere ancora di più le gesta dell'eroico Vice Brigadiere Salvo D'Acquisto, immolatosi al posto di 22 innocenti e passato per le armi da parte dei Tedeschi, nonché far risaltare e far ricordare ancora di più l'azione del popolo napoletano per liberare la città nel settembre del 1943 dall'occupazione nazista e per le cui gesta la città è stata insignita della Medaglia d'oro al Valor Militare. Le targhe sono dotate di Qr Code, in modo da potersi collegarsi con un' app da smartphone per conoscere e approfondire la storia con un semplice click. Come reso noto dalla Dott.ssa d'Avossa nel corso dell'evento, l'iniziativa ha già visto e vedrà coinvolti altri edifici della città legati ad altri eventi storici. Questa iniziativa dimostra i concreti risultati che si hanno quando c'è la piena concertazione tra Istituzioni e Associazioni per la tutela dei valori e della conservazione della memoria storica.