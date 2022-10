Napoli spregiudicata mette in mostra il meglio del proprio irriverente repertorio settecentesco

“L’infedeltà Fedele” è il titolo, al tempo stesso ammiccante e programmatico, dell'edizione 2023 del Festival dell’Opera Buffa Napoletana, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e prodotto dall’associazione culturale Giano Bifronte in collaborazione con Teatro Pubblico Campano e Casa del Contemporaneo, per la direzione artistica di Massimiliano Sacchi.

Dove e quando

Dal 2 al 6 novembre la Sala Assoli, in vico Lungo Teatro Nuovo 110, e il Teatro Nuovo, in via Montecalvario 16, metteranno in scena in maniera libera e infedele melologhi e operine tratte da manoscritti dimenticati e versioni moderne dei capolavori del teatro musicale napoletano del ’700 per quelle che spesso si riveleranno prime assolute. Così “L’amante ridicolo” di Niccolò Piccinni torna per la prima volta al Teatro Nuovo dove debuttò nel 1757 e “Livietta + Tracollo” di Pergolesi, vestita di suoni elettronici, mostrerà tutta la propria dirompente modernità.

Progetto e programma del Festival dell’Opera Buffa Napoletana, che ha il patrocinio di Comune di Napoli, Napoli Città Metropolitana e Napoli Città della Musica, sono stati presentati nel corso di un incontro moderato dalla giornalista Francesca Scognamiglio Petino negli spazi del Cafè San Carlo - Teatro di San Carlo da Ferdinando Tozzi, delegato dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per l’industria della musica e dell’audiovisivo; Paolo Nappi, presidente associazione culturale Giano Bifronte; Massimiliano Sacchi, direttore artistico Festival dell’Opera Buffa Napoletana; Alfredo Balsamo, direttore generale Teatro Pubblico Campano; Igina di Napoli, direttore artistico Casa del Contemporaneo; Claudio Di Palma, coordinamento teatrale, dopo i saluti di Emmanuela Spedaliere, direttore generale del Massimo napoletano.

Estratti degli spettacoli saranno pubblicati su ON - Il Teatro delle Culture, la piattaforma digitale inaugurata quest’anno dal Teatro di San Carlo, che vuole raccontare il cambiamento e costruire uno spazio di innovazione sociale e di inclusione (registrazione è gratuita al link: on.teatrosancarlo.it). In occasione del Festival, sarà pubblicato un documentario in più episodi dal titolo Suoni e Visioni, per la regia di Mario Pistolese, dedicato all’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli e allo speciale incontro con il regista Ferzan Ozpetek.

Il Festival dell’Opera Buffa Napoletana sarà anche l’occasione per scoprire la storia e i luoghi dell’Opera Buffa con le visite guidate “Sulle tracce dell’Opera Buffa Napoletana”.