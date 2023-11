Nennella, il titolare fa un annuncio e poi spacca i piatti sul pavimento: "Oggi rinasco. E' nato Ciro Vitiello"|VIDEO

Ciro Vitiello, titolare di Nennella, storico ristorante dei Quartieri Spagnoli, che nelle prossime settimane trasferirà la sua sede a piazza Carità, ha fatto un importante annuncio ai clienti presenti nel locale.

"Oggi sono diventato nonno per la terza volta: dopo Mariarca e Mayra sono rinato io. E' nato Ciro Vitiello, si chiama come me. Non vedo l'ora che viene martedì e arrivi a casa".

Vitiello ha poi, in segno di buon augurio, ha lanciato e rotto i piatti sul pavimento.