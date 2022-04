Santa Giorgia e Total 90: i cornetti che stanno facendo impazzire i napoletani

Disponibili per un periodo di tempo limitato, a Napoli e Pomigliano d'Arco, le ultime due creazioni del pastry chef Rocco Cannavino che svela ai nostri microfoni come sono fatte

Il cornetto a Napoli è una cosa seria. Soprattutto se a metterci mano è un pastry chef con la passione per i lievitati come Rocco Cannavino alias "zio Rocco Lab". Il "pezzo forte" della colazione o dello spuntino del mattino si trasforma così in esperienza multisensoriale, da leccarsi le dita nel senso più vero dell'espressione. Sui banchi del locale di vico Polveriera n.27, diventato ormai meta di pellegrinaggio di tanti golosi napoletani e non solo, gli ultimi arrivati in ordine di tempo sono il Santa Giorgia e il Total 90.

Santa Giorgia

Ispirato dai gusti della figlia, il Santa Giorgia costituisce una novità assoluta nel mondo della pasticceria: si tratta di una sfoglia italiana girata a 36 strati, con frutta fresca, che nasconde all'interno una vera cheescake calda realizzata con formaggio cremoso, yogurt, panna e mascarpone, crunch di biscotto ai cereali e "ragù" di sottobosco avellinese. “Mi sta particolarmente a cuore perchè dedicato a mia figlia, la mia principessa, Giorgia, e al suo amore per il colore viola - spiega Rocco Cannavino - All’interno di un lievitato, al primo morso, troverete una cheescake calda”.

Total 90

“Zio Rocco” ha pensato anche agli amanti del gusto caldo e avvolgente che profuma di ricordi d'infanzia. Nasce così il Total 90: sfoglia italiana al cioccolato, con un cuore morbido di cremoso al toffee (mou), ricoperto di noccioline caramellate rese profumatissime, come quelle dei "carrettini" che una volta si trovavano a Napoli, grazie ad un'idea tanto ardita quanto efficace, che Rocco Cannavino spiega nel nostro video.

Sia il Santa Giorgia che il Total 90 resteranno disponibili per un periodo di tempo limitato