DiCoprio e la sua pizza fritta giapponese, lo youtuber Marco Togni: "Ho speso 400 euro per mangiarla" | VIDEO

Sgomberiamo subito il campo da fraintendimenti: Marco Togni, popolare youtuber italiano in Giappone, ha speso 400 euro non per pagare la pizza fritta di DiCoprio, ma per raggiungere l'improbabile luogo in cui si trova la pizzeria.

DiCoprio lo conosciamo tutti, è un giapponese letteralmente pazzo di Napoli, della sua cultura e della sua squadra di calcio. Così pazzo della città che ha deciso di aprire una pizzeria sull'isola in cui vive Ishigaki: bellissima, nella prefettura di Okinawa, è però più vicina alla Cina (e soprattutto a Taiwan) che non al Giappone.

E così Marco Togni - che fa base a Tokyo - è partito per questa improbabile avventura, che gli è valsa una pizza fritta a suo dire veramente napoletana. E una (quasi) anteprima: DiCoprio sta per aprire un locale proprio a Tokyo.