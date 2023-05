Lazza ai napoletani: "Siete qui di mercoledì perchè fuori dalla Champions"|VIDEO

Lazza, uno degli artisti italiani più in voga del momento, è un noto tifoso milanista. Durante il concerto con vari artisti mercoledì 3 maggio al Palapartenope ha avuto uno scambio di vedute con i tifosi del Napoli presenti.

Prima il coro dei tifosi "Napoli torna in campione" e poi la frase dell'artista che non è andata giù ai tifosi: "Siete qui di mercoledì perchè fuori dalla Champions", riferendosi al passaggio del turno dei rossoneri in semifinale a discapito proprio del Napoli.

Bordate di fischi nei suoi confronti che ha tentato poi di ristabilire la calma dichiarandosi simpatizzante del team guidato da Aurelio de Laurentiis.

Diversi i video pubblicati sui social dalle persone che assistevano alle performance artistiche.