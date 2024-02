Sboccia la Primavera a Napoli: Lungomare preso d'assalto, gente in spiaggia - VIDEO

La primavera a febbraio. No, non è il titolo di un film, ma è lo scenario nel quale si trova la città di Napoli in questi giorni. La città partenopea, infatti, sta facendo registrare temperature decisamente alte rispetto alla media stagionale. Ne stanno approfittando cittadini e tursiti che hanno affollato il Lungomare per una passeggiata e non solo. Molti, infatti, hanno deciso di prendere la prima tintarella all'ombra del Vesuvio, con i più audaci che si sono concessi anche un bagno.

Video di Nicola Clemente