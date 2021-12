Il batterista “on the road” Pennisi ai Quartieri Spagnoli per omaggiare Maradona – VIDEO

Grande emozione questa mattina ai Quartieri Spagnoli dove, davanti al murale di Diego Armando Maradona, si è esibito il batterista “on the road” Flaviano Pennisi.

Pennisi, questa volta accompagnato dal suo nuovo djembe, ha portato i suoi ritmi latini e afro all’ombra del Vesuvio per quella che è stata la tappa numero 94 del suo progetto “Suonare Unniedderè Project” con il quale gira l’Italia.

In una recente intervista, rilasciata a NapoliToday, il percussionista ha spiegato: “Per me è una grande emozione realizzare questo omaggio perché per me Diego era ed è un uomo speciale e fonte di ispirazione e lo amo non solo per il calciatore immenso che è stato, ma per l'uomo generoso e rivoluzionario che era e mi affascina da sempre il legame fra questa meravigliosa città e questo grande uomo, legame che rimarrà indissolubile per sempre”.