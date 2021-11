Pennisi, il batterista “on the road” a Napoli: “Città che amo profondamente. Omaggerò Maradona”

Gira l’Italia con la batteria portando il suo sound al cospetto di grandi monumenti e non solo. Parliamo di Flaviano Pennisi che con il suo progetto “Suonare Unniedderè Project” è diventato una star del web.

Classe ‘89, mezzo catanese e mezzo napoletano, Flaviano gira lo Stivale con lo scopo di avvicinare la gente, soprattutto i giovani, all’arte delle percussioni e nello stesso tempo mostrare le bellezze e le particolarità del nostro Paese e dar luce a luoghi meravigliosi raccontandone storie, aneddoti e leggende.

L’omaggio a Diego Armando Maradona

Un racconto dell’Italia in musica che viene “immortalato” con dei video, poi postati sui social dove è seguitissimo. Così seguito da riuscire a collaborare con grandi personaggi della musica come Tullio De Piscopo.

A cinque anni dalla nascita del progetto, e pronto per la sua esibizione numero 94, Flaviano il 4 dicembre sarà a Napoli per omaggiare Diego Armando Maradona. La location scelta – neanche a dirlo – i Quartieri Spagnoli, zona altamente simbolica e amata della città dove campeggia un mega murale dedicato a El Pibe de Oro.

“Sono per metà napoletano”

"Il mio progetto è giunto alla tappa n.94, un numero importante e sono felice ed onorato di realizzare questa tappa a Napoli, città che amo profondamente (anche perché sono per metà napoletano da parte di mia mamma e sono cresciuto con mia nonna che parla solo in napoletano)”, dice a NapoliToday.

“Per me – spiega - è una grande emozione realizzare questo omaggio perché per me Diego era ed è un uomo speciale e fonte di ispirazione e lo amo non solo per il calciatore immenso che è stato, ma per l'uomo generoso e rivoluzionario che era e mi affascina da sempre il legame fra questa meravigliosa città e questo grande uomo, legame che rimarrà indissolubile per sempre”.

“I miei primi ricordi di Maradona”

“Non ho avuto la fortuna di conoscere Diego e mi dispiace molto, però spero che questo mio Omaggio in qualche modo gli possa arrivare e spero possa apprezzare, anche perché Diego era un grande amante della musica ed essendo argentino amava il ritmo delle percussioni”, dice ancora Flaviano.

“Piccola curiosità: avendo io 31 anni, i miei primi ricordi di Maradona risalgono alle immagini del suo ultimo mondiale a USA 94 con l'esultanza dopo il bellissimo goal alla Grecia e il caso ha voluto che il mio omaggio a Diego avvenisse proprio nella tappa n.94 del Suonare Unniedderè Project", ha concluso.