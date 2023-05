LDA prepara granite da Soave e il Vomero impazzisce. Il cantante al microfono di NapoliToday

L'evento, lanciato sui social, ha portato fin dalla tarda mattina una folla variopinta in via Scarlatti, davanti all'iconica gelateria vomerese Soave. Giovani e meno giovani, figli e genitori, tutti in attesa di LDA. A dir poco geniale la trovata, in attesa dell'uscita ufficiale di "Granita", la canzone per l’estate di Luca D'Alessio che arriva dopo "Se poi domani" cantata a Sanremo e certificata con il disco d’oro, il secondo album "Quello che fa bene" e, soprattutto, il primo tour live che ha toccato Milano, ovviamente Napoli e Roma.

La "Granita" di LDA

L'uscita ufficiale di Granita per Columbia Records/Sony Music Italy è annunciata per il 26 maggio. Già disponibile in pre-save e pre-add, il brano ha decisamente il ritmo dell'estate: fresco, ritmato, allegro e spensierato. Nel frattempo Luca ha preparato granite vere, sotto l'occhio attento dei maestri gelatieri di Soave, tra le poche gelaterie ad avere il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale (l'attività è stata aperta nel 1950) e tappa obbligata per chi ama il gelato artigianale e passa per via Scarlatti. Nel video cosa ha detto LDA a NapoliToday sulle granite, l'amore e la musica