Una marea di persone in divisa bianca invade Piazza dei Martiri

Alcuni tra i migliori pizza chef di Napoli e dintorni, un libro di ricette per salvare tavola e Paese, risate e impegno per la bella iniziativa di solidarietà promossa dal poliedrico commercialista Vittorio Carlomagno con la collega Monica Montuoro

Oltre 50 persone in divisa bianca, con incedere maestoso, ma niente affatto compunte e silenziose, hanno invaso ieri Piazza dei Martiri: erano i componenti della "Brigata di Cucina fiscale" organizzata dal poliedrico e istrionico Vittorio Carlomagno, dottore commercialista e presidente di Contribuenti.it, con la collega Monica Montuoro, per sostenere le attività del Banco Alimentare della Campania con sagacia, sano divertimento, passione per il buon cibo e l'alta cucina e, soprattutto, grande attenzione per chi si trova in difficoltà.

I 50 professionisti, giunti a Napoli da ogni parte del Paese, infatti, non solo hanno messo assieme un assegno ma anche realizzato il libro #CommercialistiChef – 100 ricette per il rilancio del Paese – per Guida Editori, i cui proventi saranno interamente dedicati alla rete di solidarietà.

Visibilmente emozionato Roberto Tuorto del Banco Alimentare Campania: “Regalare soltanto soldi non serve. Il dono più bello è il sorriso che avete donato col vostro libro”.

Ludica solo in apparenza, dunque, la giornata è stata anche l’occasione per discutere, nella bella sede dell'Ordine dei commercialisti di Napoli presieduti da Vincenzo Moretta, della professione in relazione al "settore del food che - come spiega Carlomagno - rappresenta un quarto del PIL italiano".

Ai lavori sono intervenuti alcuni dei migliori pizza-chef del nostro terriorio: Enzo Coccia, Salvatore Salvo, Franco Pepe, oltre ad Alessandro Condurro e Tommaso Luongo, delegato dell'Associazione italiana sommelier per la Campania. In sala anche Gino Sorbillo, gli Chef stellati Nino Di Costanzo e Savio Perna e l'editore Diego Guida. Simpatico siparietto in diretta tv con la bellissima e bravissima Barbara Petrillo di Canale 9. Il volume propone ricette dal nome spesso ispirato a questioni fiscali: la spigola in autotutela, le mulignane alle cartelle pazze, i paccheri alla finanziera che hanno divertito molto Antonio Scognamiglio, dirigente di Agenzia delle Entrate Riscossione Centro-Sud, per l’occasione anche lui in divisa da chef.