"Freed from desire" e il calcio da diversi anni stanno creando un'alchimia di cori e contro-cori, con il dj Bob Sinclair che diverse volte si è mostrato sorpreso per come la canzone - da sempre un must nei suoi set - venisse trasformata in questo o in quel canto da stadio.

Stavolta è stato lui stesso, in una discoteca di Gallipoli, a lanciare il coro. Pro Napoli Campione d'Italia, naturalmente.