Tuffi e bagni in pieno inverno a Napoli: le immagini fanno il giro del web

Anche se ci troviamo in pieno Inverno, a Napoli c'è chi ne ha approffittato ugualmente per fare il bagno a mare. Sono incredibili le immagini diffuse sui social da CSI Gaiola Onlus e che stanno facendo il giro del web.

Nel video, girato domenica scorsa, si vedono diverse persone che - forse attirate dai 18 gradi registrati - arrivano alla Gaiola per godersi qualche ora di sole in pieno relaz. Ma c'è chi è andato oltre e non ha resistito ad un tuffo nell'acqua cristallina dello specchio d'acqua posillipino.