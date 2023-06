Pnrr, Manfredi: "Nessun rischio sui progetti per Napoli"

Napoli non corre rischi, i soldi del Pnrr saranno spesi. Lo assicura il sindaco Gaetano Mnafredi a margine del convegno 'Pnrr e impianti sportivi' che si è tenuto nell'auditorium di bagnoli questa mattina, 12 giugno. "Non sono preoccupato per i progetti che riguardano Napoli - ha affermato il sindaco - sono finanziati e apriremo presto altri cantieri. Certo, la fase della realizzazione è sempre molto delicata perché ci sono diverse variabili, ma non perderemo risorse".

Secondo il portale Open Pnrr, della fondazione Openpolis, i progetti presentati in Campania sono 13.489 per un investimento totale di circa 15 miliardi di euro, 11,8 provenienti dal Pnrr e 3,6 miliardi da altre risorse. La provincia di Napoli è quella che accoglie più progetti, oltre 5mila, per un investimento di circa 4 miliardi. Di questi solo 71 vedono il Comune come ente attuatore, pari a circa 640mila euro. Tra questi progetti, 38 risultato già validati, gli altri ancora no.

"I nostri progetti per la rete idrica e per il trattamento dei rifiuti non sono stati inseriti tra quelli da finanziare. Noi siamo in campo per fare il massimo possibile. Queste risorse non si possono perdere" il commento del primo cittadino.